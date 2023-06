19.06.2023 h 12:53 commenti

Pubblicato il bando affitti, a disposizione solo 250mila euro dopo il taglio del governo

Le risorse sono esclusivamente comunali, potrebbero salire a 487mila euro con il contributo della Regione proveniente dal fondo Covid. Lo scorso anno a disposizione 1milione e 400mila euro destinate a 750 famiglie

Solo gli anziani e le persone con comprovate fragilità, e senza alcuna rete familiare, possono prendere un appuntamento agli uffici del Servizio Sociale e Immigrazione per ricevere servizio di assistenza alla compilazione e invio della domanda. L'appuntamento può essere prenotato telefonando al numero verde 800922912, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 e alle 13 e lunedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15 alle 17. Possono presentare la domanda di contributo i cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di Prato in possesso di un regolare contratto di affitto relativo all'immobile in cui si risiede.

Inoltre, per poter partecipare al bando l' Ise può raggiungere un massimo di 32.048,52 euro e l' ISEE non superiore a € 16.500. Alla domanda va allegata una copia del documento d'identità del richiedente, la copia del contratto di locazione e dell'attestazione del pagamento annuale dell'Imposta di Registro. Nel caso di un valore ISE inferiore al canone di locazione annuo anche le dichiarazioni dei soggetti che prestano aiuto economico (figli, genitori, parenti, amici) o enti che non sono enti pubblici (il modulo da compilare è disponibile alla pagina del bando).

La graduatoria provvisoria e l'elenco provvisorio degli esclusi verranno pubblicati entro il termine non perentorio di 60 giorni dalla scadenza del bando e sarà possibile presentare ricorso nei successivi 15 giorni, tramite il modulo disponibile sul sito del Comune.

La graduatoria definitiva e l'elenco definitivo degli esclusi saranno pubblicati all'Albo Pretorio entro 60 giorni dal termine per la presentazione dei ricorsi e saranno consultabili sul sito Internet del Comune alla pagina del bando, all'URP e alla sede del Servizio Sociale e Immigrazione.

Al bando dello scorso anno hanno partecipato 800 nuclei famigliari, 750 quelli che hanno diritto al contributo Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'URP al numero verde 800 058 850 o il PUA (Punto Unico Accesso dei Servizi Sociali) al numero verde 800 922 912, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 e alle 13 e lunedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15 alle 17. In alternativa è possibile anche scrivere tramite il form online per informazioniAl bando dello scorso anno hanno partecipato 800 nuclei famigliari, 750 quelli che hanno diritto al contributo

Pubblicato sul sito del Comune il bando affitti per assegnare contributi economici che integrino il pagamento del canone di locazione.Quest'anno rispetto allo scorso in cui il finanziamento era di 1 milione e 400 mila ( 835mila fondi statali e il resto regionali) le risorse a disposizioni sono 250mila euro previsti dal bilancio comunale, a cui potrebbero aggiungersi 487mila euro avanzati dal fondo emergenza Covid regionale. La nuova legge di bilancio, invece, non prevede più nessun contributo per gli affitti.Le domande possono essere presentate da oggi fino alle ore 13 del 20 luglio, esclusivamente online tramite SPID, CNS (Tessera sanitaria) o Carta di identità elettronica (CIE).