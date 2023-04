04.04.2023 h 20:27 commenti

Pubblicati i bandi per la gestione del centro culturale polifunzionale di Vaiano

Per partecipare ai due avvisi, uno per la gestione delle attività commerciali e l’altro per servizi di natura culturale e di aggregazione per giovani, c'è tempo fino al 28 aprile

Il Comune di Vaiano ha pubblicato due avvisi per la gestione del progetto "Zona digitale - valore sociale", che prevederà la realizzazione di un centro culturale polifunzionale rivolto soprattutto ai giovani dai 15 ai 30 anni e alla fascia d’età più anziana. L'obiettivo è quello di creare aggregazione, socialità, senso di appartenenza alla comunità e cultura, attraverso attività commerciali e servizi dedicati a questi . L’edificio, vuoto da anni, si trova in via Braga angolo piazza Galilei, zona in cui è in corso un progetto di riqualificazione urbana, che trasformerà l’attuale parcheggio in una vera e propria piazza cittadina e il progetto “Zona Digitale – Valore Sociale” è di fatto sinergico e complementare all'intervento di qualificazione urbana.

Per partecipare ai due avvisi uno rivolto alle imprese e ai privati per la gestione delle attività commerciali e l’altro, ad un'associazione interessata alla realizzazione di servizi di natura culturale e di aggregazione per giovani e di scambio intergenerazionale, c'è tempo fino alle ore 9 del 28 aprile

