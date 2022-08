31.08.2022 h 08:23 commenti

Pubblicata online la graduatoria definitiva per l'assegnazione delle case popolari

L'elenco riguarda tutti i residenti nella provincia di Prato, gli ammessi sono 1.192, mentre le pratiche escluse sono 458. La nuova graduatoria sostituisce quella provvisoria pubblicata ad aprile

Sono 1.192 i pratesi, residenti in tutta la provincia, in graduatoria per l'assegnazione delle case popolari.

L'elenco definitivo, che riporta anche le 458 pratiche non ammesse, è pubblicato sui siti dei sette Comuni e sostituisce quello provvisorio dello scorso 22 aprile, contro cui sono stati presentati 204 ricorsi. Durante il periodo di apertura del bando sono state 1.650 le domande consegnate; 1.152 le ammesse alla graduatoria provvisoria e 498 le escluse.

Una commissione appositamente costituita, con componenti tecnici in rappresentanza dei Comuni della provincia di Prato, ha valutato le istanze di ricorso e ha preparato la graduatoria definitiva a cui si aggiunge l’elenco delle pratiche non ammesse. Per ragioni di privacy non viene riportato il nome e il cognome di chi ha fatto domanda ,ma il numero di protocollo. La graduatoria definitiva riporta il numero della posizione ottenuta da ciascun richiedente in base al punteggio attribuito ed ai criteri di priorità ma anche l’elenco dei non sono ammessi con indicata la motivazione dell'esclusione.

L'assegnazione degli alloggi non è immediata, i Comuni consegneranno le chiavi a chi ne ha diritto nel momento in cui se ne libererà uno adeguato al nucleo familiare .

