20.10.2020

Piero Benedetti è il nuovo presidente della Pubblica Assistenza

Domenica l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio che quest'anno ha aumentato le perdite. Scelti i componenti del nuovo consiglio che ha nominato il successore di Andrea Meoni che non si è ricandidato

Ad approvare il bilancio durante l'assemblea di domenica 18 ottobre, il voto di 1.500 soci che si sono riuniti al Politeama. Nel pomeriggio invece nella sede di via San Jacopo si sono tenute le votazioni per il nuovo consiglio. A vincere la lista “A”, formata da molti soci che hanno già collaborato con il presidente uscente Meoni, unica in lizza dopo che quella “Insieme per l'Avvenire” capeggiata dall' ex presidente Livio Benelli è stata invalidata. Ad essere eletti dunque Piero Benedetti con la carica di presidente, Franco Bigagli vicario con delga alle sezioni, Alessandro Del Panta vicepresidente, Alessandro Tacconi provveditore, Elisabetta Cioni consigliere con delega allo sviluppo delle politiche di genere, eventi, cerimonie e rapporti con le Istituzioni. David Zafferoni consigliere con delega al personale dipendente, Franco Frati consigliere con delega al settore funebre e rapporti con le comunità estere, Daniele Puccianti consigliere con delega alla Protezione Civile e Daniele Paol consigliere con delega a Volontari e Formazione.

Piero Benedetti è il nuovo presidente della Pubblica Assistenza, approvato anche il bilancio, che quest'anno ha aumentato le perdite rispetto allo scorso anno. “Il saldo negativo – ha spiegato il presidente uscente Andrea Meoni – è dovuto a una perdita che ci trasciniamo da alcuni anni, ma anche alla scelta fatta di rinunciare alla convenzione con il Comune per quanto riguarda il trasporto legato ai servizi sociali”.A recarsi alle urne sono stati 1.500 soci appartenenti alle 15 sezioni sparse sul territorio che contano 200 volontari attivi.