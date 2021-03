15.03.2021 h 14:41 commenti

Pubblica Assistenza, ancora in alto mare la trattativa per salvare i posti di lavoro

Dopo due mesi la situazione è ancora in stallo. Il sindacato conferma la delicatezza del momento. Botta e risposta fra il Cda e un gruppo di dipendenti coinvolti nella trattativa

Ancora in alto mare la trattativa sindacale sulla possibile riduzione del personale della Pubblica Assistenza, con l’accordo che sembra essere lontano ( leggi ). “Ci troviamo in un momento molto delicato - è il commento diFp Cgil – faremo commenti solo quando tutto sarà finito, ora si rischia di rovinare il lavoro fatto fino ad oggi.”Che la questione non sia semplice lo conferma anche il Cda dell'associazione: "Intendiamo - spiega il presidente- soltanto eliminare o comunque ridurre alcuni benefici che erano stati istituiti con una trattativa aziendale che andavano oltre e in eccesso rispetto a quello che è il trattamento del contratto collettivo nazionale di lavoro. Tuttavia le nostre proposte non sono state accolte. Di fronte a una perdita registrata nell’ultimo anno di circa 210mila euro il Consiglio aveva proposto modifiche ad alcuni comparti dei costi presenti nel conto economico. Fra questi è stato ipotizzato un risparmio di circa 120-130 mila euro sul fronte dei costi del personale. Ciò non significa che non vogliamo riconoscere questi costi, semplicemente non possiamo più farlo, perché le nostre risorse non consentono più queste erogazioni. Ad ogni modo, in fase di trattativa, siamo andati a ridurre la nostra proposta ad 87mila euro di risparmio sui costi del personale. Mi neppure questa proposta è stata accettata. Credo che il Consiglio si sia mostrato ragionevole e abbia dimostrato come non si sia di fronte ad una nostra volontà ma a una necessità impellente per non compromettere il presente e il futuro. Vedremo quale sarà la valutazione delle organizzazioni sindacali e speriamo per il meglio”.Preoccupato per la situazione che da due mesi si è incancrenita, e anche per non essere stato interpellato nella trattativa,coinvolto in prima persona: “Siamo seriamente in ansia, non solo per i nostri contratti integrativi, la cui questione è stata l’unica ad essere affrontata in questi mesi – spiegano- ma a questo punto, soprattutto, per la prosecuzione dell’operatività dell’associazione”.Troppe, secondo i lavoratori che si sono rivolti alla redazione di Notizie di Prato, i temi non affrontati e le richieste di chiarimenti non date da parte di Benedetti: “Non si è ancora parlato dei 200mila euro di spese per la manutenzione mezzi, inoltre il presidente ha più volte eluso la questione legata all’incredibile numero di impiegati amministrativi (12 e 2 responsabili) rispetto a 15 dipendenti dell’area tecnica e 6 dipendenti dell’area funebre che ha costretto l’azienda ad assumere a febbraio, 7 persone tramite cooperativa, procedura che si è ripetuta comunque anche nei periodi di difficoltà. Inoltre è stato più volte ripetuta l’idea di riprendere l’impegno nel sociale del Comune nonostante la mancanza di personale e di mezzi e le grosse questioni relative alla sostenibilità dell’operazione”.