19.02.2021 h 14:07 commenti

Pubblica Assistenza, a rischio 10 posti di lavoro e la gestione dei servizi. Aperto tavolo di crisi

In cinque anni il capitale sociale si è dimezzato e la pandemia ha richiesto maggiori ore di straordinario da parte dei dipendenti. Il presidente Benedetti chiede un sacrificio ai lavoratori rinunciando ai loro benefit per far tornare i conti senza licenziare nessuno

AlAg

In cinque anni il capitale sociale della Pubblica Assistenza l’Avvenire si è dimezzato passando da 1 milione e duecentomila euro a poco più di 600mila.Perdite che hanno portato il nuovo Cda ad annunciare esuberi di almeno 10 persone e la richiesta di rinunciare agli accordi integrativi salariali per il servizio tecnico (ambulanze) e quello funebre che dall’inizio della pandemia hanno notevolmente aumentato le ore di straordinario, gravando ulteriormente sul bilancio già fortemente compromesso.“La situazione è drammatica – spiega il presidente- rischiamo la chiusura, nonostante gli incassi per eventi straordinari. Per questo abbiamo chiesto un sacrificio ai dipendenti a partire dai benefit. Del resto uno stipendio medio da noi si aggira sui 2.200 euro. Non vorremmo licenziare nessuno e per evitarlo dobbiamo almeno arrivare al pareggio e questa ci sembra la strada giusta”.Scelta che non è invece condivisa da tutti i dipendenti, in totale sono 40: “Siamo preoccupati – spiegano alcuni di loro - dopo l'annuncio fatto a dicembre dal presidente Benedetti di dieci esuberi nel personale e chiusura nel giro di un anno e mezzo con tanto di consegna dei libri in tribunale. Eppure nel mese di febbraio si è assistito all'assunzione di otto dipendenti in cooperativa L'Avvenire per svolgere i servizi di ambulanza, sia ordinari sia di emergenza. Altro elemento anomalo è stata la decisione di far gestire l'appalto dei tamponi alla cooperativa, con relativa assunzione di personale. Crediamo sia un modo per ottenere manodopera a prezzo minore a discapito dei dipendenti della Pubblica Assistenza”. Circostanza, quella dell’assunzione di 8 persone negata da Benedetti che parla del trasferimento di due dipendenti.Per cercare una mediazione è stato coinvolto il sindacato che, dopo una lunga trattativa, è riuscito a istituire un tavolo di crisi con il Cda per trovare una soluzione. Il primo incontro si è tenuto l’8 febbraio dove il Cda ha presentato le sue proposte, non accettate dal sindacato che il 15 febbraio ha presentato le controproposte e ieri 19 febbraio ha indetto un’assemblea dei lavoratori. “L’apertura di un tavolo di crisi – spiegadella FpCgil – è un passo importante per cercare di salvare i posti di lavoro. Abbiamo presentato non solo una controproposta economica per i nuovi accordi integrativi, ma anche una riorganizzazione dei due settori coinvolti e la presenza al tavolo dei responsabili delle due aree coinvolte. Sono fiducioso che se non ci sarà una chiusura da parte del Cda riusciremo a trovare una soluzione condivisa fra le parti”. Ma su questo Benedetti non è molto ottimista: “Per ora non vedo nessuna apertura, eppure qui si rischia di mandare a casa tutti.”