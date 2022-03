04.03.2022 h 14:26 commenti

Provocano incidenti stradali dopo aver fatto uso di alcol e droga, denunce e sanzioni

I fatti risalgono alla notte tra il 22 e il 23 febbraio in viale Montegrappa e in via Lambruschini. Le analisi chieste ai medici dalla Municipale hanno confermato l'abuso di alcol e l'assunzione di droga. Nei guai una giovane di 22 anni e un uomo di 45

Ubriachi si misero al volante e provocarono incidenti stradali. Ora, a distanza di una decina di giorni dai fatti, le analisi sui conducenti chieste dalla municipale hanno confermato i sospetti e cioè l'abuso di alcol e di droga. Per i due automobilisti, una ragazza di 22 anni e un uomo di 45, sono scattate le denunce e il ritiro della patente. Entrambi gli incidenti risalgono alla notte tra il 22 e il 23 febbraio, avvenuti in viale Montegrappa e in via Lambruschini. I due conducenti rimasero feriti e finirono al pronto soccorso. Il loro stato di alterazione, già evidente, ha trovato poi riscontro negli esami fatti dai medici. La donna rischia anche una pesantissima multa perché nell'incidente ha danneggiato transenne e cartelli stradali.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus