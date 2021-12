23.12.2021 h 11:00 commenti

Provoca un incidente stradale e si allontana, rintracciato e denunciato 36enne

La polizia municipale ha trovato l'auto in una carrozzeria ed è risalita al proprietario che ha confessato tutto. Lo scontro, avvenuto in via Monnet, risale alla notte del 18 dicembre

E' durata poco la fuga di un automobilista che si è allontanato dopo aver provocato un incidente e danneggiato una macchina la notte del 18 dicembre in via Monnet. L'uomo, cinese di 36 anni, è stato identificato e rintracciato dalla polizia municipale grazie alle indicazioni fornite dalla persona che si trovava al volante dell'auto contro cui il conducente è finito dopo aver sbandato e aver invaso la carreggiata opposta. Il trentaseienne, residente a Prato, ha confessato ed è stato denunciato. Gli agenti della Municipale sono risaliti al conducente dopo aver trovato la sua auto, completamente distrutta, in una carrozzeria in via Roma.

Secondo la ricostruzione della dinamica, solo per miracolo l'incidente non si è trasformato in tragedia: la macchina del cinese, infatti, ha invaso l'altra carreggiata rischiando un violento scontro frontale. L'urto, che pure ha provocato ingenti danni alla carrozzeria, non ha avuto conseguenze gravi.



