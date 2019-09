20.09.2019 h 11:03 commenti

Provoca un incidente, si allontana e torna dopo quaranta minuti: denunciato per omissione di soccorso

Nei guai un ventenne che dopo lo scontro tra la sua auto e un motorino non si è fermato a soccorrere il ferito. E' successo in via Abbè Pierre. All'ospedale, in codice giallo, è finito un ragazzo di 18 anni

Si è allontanato dopo l'incidente senza prestare soccorso al ferito e si è ripresentato sul posto dopo quaranta minuti. Un comportamento, quello di un ventenne pratese, che è costato una denuncia per omissione di soccorso. E' successo alle 8 di oggi, venerdì 20 settembre, in via Abbè Pierre. Il giovane era alla guida della sua Volkswagen Polo e, provenendo da via Sirio, stava immettendosi sulla strada quando ha urtato il motorino sul quale viaggiava, in direzione di Parco Prato, un diciottenne che è caduto a terra riportando ferite. Il conducente ha proseguito la sua marcia mentre i testimoni hanno avvertito il 118 e la polizia municipale. Erano ancora in corso i rilievi quando il ventenne è tornato in via Abbè Pierre e subito è stato riconosciuto e indicato agli agenti come la persona che era alla guida della macchina coinvolta nell'incidente. La Municipale ha provveduto al ritiro della patente e alla denuncia. Il diciottenne è stato portato in ospedale in codice giallo.



