Provoca un incidente e scappa, rintracciata dalla Municipale grazie alle telecamere

E' successo in via Roma sull'incrocio con via Brescia, al volante della Mitsubishi una donna di 26 anni. L'auto è stata identificata tramite le telecamere e ritrovata dopo due ore da un agente della Stradale

Ha bucato lo stop tra via Roma e via Siena, ha di conseguenza colpito un motociclista ma non si è fermata a prestare soccorso. Non è andata molto lontano però, perchè poco dopo la polizia municipale ha rintracciato, grazie alle telecamere e alla collaborazione con la Stradale, l’auto della 26enne parcheggiata in via del Fiordaliso.

L’incidente è successo oggi, 28 settembre verso le 13. Ad avere la peggio un ragazzo di 17 anni che è stato trasportato in codice giallo al Santo Stefano. Al volante della vettura una donna italiana che è scappata, ma la sua auto è stata ritrovata poco lontano dal luogo dell’incidente in via del Fiordaliso. Ad aiutare il lavoro della Municipale il racconto di alcuni testimoni che hanno fornito una sommaria descrizione della vettura e due cifre della targa che immediatamente è stata diramata. A trovare la vettura un agente della stradale che tornando a casa ha notato il veicolo parcheggiato in via Fiordaliso. La 26enne è stata denunciata per omissione di soccorso.

