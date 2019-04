27.04.2019 h 10:02 commenti

Provoca un incidente e fugge ma viene rintracciato poco dopo grazie a un testimone

E' successo ieri pomeriggio in via Galcianese. Tre i mezzi coinvolti di cui uno in sosta. Chi ha assistito allo scontro, ha preso la targa dell'auto che poi è fuggita via

Ha provocato un incidente ed è fuggito via, ma poco dopo è stato rintracciato dalla polizia municipale. E' successo ieri pomeriggio, 26 aprile, in via Galcianese nei pressi dell'incrocio con via Fioravanti. Tre le vetture coinvolte di cui una in sosta. Il conducente pirata ha tamponato l'auto che lo procedeva, guidata da una donna cinese, provocandone lo sbandamento e l'urto con il mezzo in sosta. Anzichè fermarsi a prestare eventuale soccorso e a scambiarsi i dati, la prima vettura ha proseguito la sua corsa. Sul posto è intervenuta la Municipale, chiamata dall'automobilista tamponata che fortunatamente non si è ferita. Grazie a un testimone che ha preso il numero di targa, gli agenti di piazza dei Macelli hanno rintracciato il proprietario del mezzo che è un italiano. Ora si tratta di accertare chi era al volante in quel momento.

Edizioni locali collegate: Prato

