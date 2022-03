28.02.2022 h 15:36 commenti

Provoca un incidente con un ferito e scappa: rintracciato nel giro di 24 ore

La polizia municipale ha denunciato il conducente dell'autocarro che a Iolo aveva fatto cadere un ciclista. All'uomo è stata anche ritirata la patente. Aveva messo del nastro adesivo sulla carrozzeria per nascondere le tracce

E' stato rintracciato in sole 24 ore, dagli agenti dell'ufficio Sinistri della polizia municipale, il pirata della strada che, alla guida di un autocarro, ha provocato un incidente stradale con un ciclista e poi si è allontanato senza prestargli soccorso.

L’incidente stradale è avvenuto a mezzogiorno di giovedì all’incrocio tra via Manzoni e via Bigoli a Iolo. Il cicloamatore, un trentanovenne pratese, a causa dell’urto, è rovinato a terra procurandosi lesioni per le quali è stato necessario l’immediato trasferimento al Santo Stefano, dove è stato giudicato con una prognosi di 25 giorni. L’autocarro, invece, si è allontanato senza che il suo conducente, un uomo di etnia cinese, si fosse curato di fermarsi per prestare assistenza al ciclista.

Una pattuglia del reparto Sinistri della municipale è immediatamente intervenuta sul luogo dell’incidente ed ha subito iniziato le ricerche del veicolo allontanatosi raccogliendo le dichiarazioni di alcuni testimoni incrociandole con le registrazioni delle telecamere cittadine. Gli agenti hanno quindi rintracciato il furgone e il suo conducente che è stato identificato in un uomo cinese di 56 anni, residente a Rovigo ma dimorante a Prato.

Sull’autocarro gli agenti hanno trovato le tracce di abrasioni cagionate dall’urto con la bici che erano state coperte sulla carrozzeria con del nastro adesivo in un probabile ma grossolano tentativo di nascondere il danno presente sul veicolo e riconducibile all’incidente. L’uomo interrogato dagli agenti, dopo un’iniziale reticenza, ha ammesso di aver avuto in uso il furgone al momento del sinistro e di aver applicato lui il nastro adesivo sull’autocarro per coprire il danneggiamento. E’ stato denunciato per omissione di soccorso e fuga dal sinistro, con relativo ritiro da parte degli agenti della patente di guida.