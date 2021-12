30.12.2021 h 12:09 commenti

Provoca incidente guidando ubriaco, via la patente e auto sequestrata

Un 40enne non ha rispettato la precedenza all'incrocio tra via Zarini e via Catracci finendo addosso ad un'altra auto. Ferita in maniera lieve una donna di 39 anni

Ha provocato un incidente non rispettando l’obbligo di dare precedenza all'incrocio tra via Zarini e via Catracci. E quando è stato sottoposto all'alcoltest con il precursore è risultato positivo, rifiutando poi di sottoporsi alla prova dell'etilometro che avrebbe confermato il tasso alcolemico. A quel punto gli agenti dell’Ufficio Sinistri della Municipale hanno fatto scattare per lui il ritiro della patente ed il sequestro dell'auto, nonché la denuncia a piede libero per rifiuto a sottoporsi ad alcol-test. Protagonista della vicenda un 40enne cinese che la sera di martedì 28 dicembre, intorno alle 23, ha provcocato l'incidente scrontrandosi con un'auto con a bordo suoi connazionali. Nell'urto la passeggera dell'auto coinvolta, una donna di 39 anni, è rimasta ferita in maniera lieve.

Edizioni locali collegate: Prato

