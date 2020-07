28.07.2020 h 14:51 commenti

Provoca incidente e si allontana, rintracciato e denunciato dalla polizia municipale

Il fatto risale alla serata di sabato. L'uomo con la sua auto è finito contro un veicolo in sosta e si è dato alla fuga nonostante la presenza di testimoni

Al volante della sua auto è finito contro un'auto in sosta e nonostante la presenza di numerosi testimoni si è allontanato senza fermarsi. La polizia municipale però lo ha rintracciato e denunciato nel giro di un paio di ore. E' successo nella tarda serata di sabato 25 luglio in via Catani, a Mezzana. Gli agenti sono risaliti al conducente grazie alle testimonianze delle persone che hanno assistito all'incidente e alle immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona. L'uomo, residente a Mezzana, non ha potuto sottrarsi alle proprie responsabilità anche perché la Municipale ha trovato la sua auto vistosamente danneggiata e con alcune parti mancanti e ritrovate sul luogo dell'incidente.









