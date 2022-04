12.04.2022 h 12:17 commenti

Provoca incidente e scappa a piedi. Per riprendere l'auto, mostra una patente falsa: denunciata

Protagonista un 54enne che si è presentato al comando della polizia municipale per ritirare la vettura, lasciata in strada in via Ghisleri dopo aver "bucato" uno stop ed essere finito contro un altro mezzo

Prima si è allontanato a piedi dopo aver provocato un incidente in via Ghisleri al Macrolotto, non rispettando uno stop. Poi, una volta rintracciato dagli agenti della polizia municipale, ha pensato bene di presentarsi al Comando per ritirare la propria auto, mostrando una patente falsificata. Si tratta di un cittadino cinese di 54 anni, che è stato quindi denunciato per uso di atto falso. L'uomo è stato inoltre sanzionato anche per la mancata precedenza e per non aver fornito i dati alla controparte sul teatro di un incidente. Il fatto risale ai giorni scorsi, quando il cinese si era scontrato con l'auto condotta da un pratese di 32 anni. Subito dopo l'incidente, l'uomo era scappato a piedi, abbandonando il suo mezzo in strada, poi rimosso dalla polizia municipale.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus