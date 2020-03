02.03.2020 h 11:32 commenti

Provoca incidente con ferito grave e si allontana: rintracciato dalla Municipale l'automobilista pirata

Con la sua manovra aveva innescato una carambola mandando un'altra vettura a investire un pedone. Identificato grazie alle telecamere: ora si è visto ritirare la patente e denunciare per omissione di soccorso

Con il suo comportamento aveva provocato un incidente con un ferito grave, ma si era allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Adesso l'automobilista è stato rintracciato dagli agenti della polizia municipale. Alla persona identificata, un italiano di 59 anni, è stata ritirata la patente di guida, con denuncia a piede libero per omissione di soccorso e per concorso in lesioni stradali.

L'uomo era alla guida di una delle auto coinvolte nell'incidente stradale del 25 febbraio in via dei Ciliani ( LEGGI ). Nel sinistro era rimasto ferito un pedone, un uomo di 50 anni che aveva riportato un trauma cranico e che era stato trasportato al Pronto soccorso in codice rosso.

Il pedone era stato urtato da un'auto il cui conducente si era immediatamente fermato per prestargli l'assistenza necessaria. Questi aveva anche dichiarato agli agenti che aveva sì investito la persona ferita, ma che l’investimento era stato causato dall'improvvisa immissione in strada di un'altra vettura, la cui manovra lo aveva costretto a deviare repentinamente verso il pedone fino ad urtalo. Inoltre il conducente dell'auto che si era immessa, pur avendo visto ciò che era accaduto per la sua manovra, si era subito allontanato, senza prestare soccorso alla persona ferita.

Gli agenti hanno verificato la veridicità della versione fornita grazie all’acquisizione delle registrazioni di telecamere della zona e, dopo una capillare ricerca sul territorio durata quattro giorni, hanno individuato sia l’auto che si era immessa e poi allontanata, che il suo conducente. Quest'ultimo ha provato a giustificarsi dicendo di non avere urtato materialmente l'altra auto, ma la sua manovra, secondo quanto ricostruito dalla Municipale, è stata proprio la causa prima dell'incidente.