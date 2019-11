12.11.2019 h 17:04 commenti

Provoca due incidenti, poi aggredisce gli agenti della Municipale e ne ferisce uno: arrestato

Notte brava di un ventenne che ha seminato il panico a Vergaio. Ubriaco, prima è finito su uno spartitraffico, poi ha causato un secondo incidente

Un giovane di 20 anni, di nazionalità cinese, è stato arrestato dalla polizia municipale per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver causato due distinti incidenti stradali in via Reggiana. E' successo nel corso della notte di oggi 12 novembre a Vergaio.

I fatti risalgono all'1.40 quando l'uomo, alla guida di un'auto, prima è andato a sbattere contro un'isola spartitraffico all'intersezione con via del Ciliegio poi è stato protagonista di un secondo incidente all'altezza della rotatoria con via Traversa Pistoiese.

Intervenuta la pattuglia della polizia municipale, il giovane ha manifestato segni di alterazione da assunzione di alcol ed alla richiesta degli agenti di spiegazioni su quello che era successo si è sdraiato in mezzo alla carreggiata. Poi si è scagliato contro di loro, scalciando un agente che ha riportato lesioni per un'infrazione ad una costola. Al pronto soccorso è stato giudicato con 25 giorni di prognosi.

Anche il cinese è stato portato al pronto soccorso dove ha rifiutato gli accertamenti alcolemici e tossicologici di legge. E' stato così arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni gravi e di rifiuto degli accertamenti.