18.10.2022 h 12:59 commenti

Provincia, Puggelli gioca d'anticipo e fissa per il 26 novembre le elezioni per scegliere il suo successore

Anticipando la data diventano eleggibili tutti i sindaci con eccezione proprio dell'attuale inquilino di Palazzo Banci Buonamici. Per il ruolo sarà sfida tra i primicittadini della Val di Bisenzio e quello di Carmignano

Il prossimo 26 novembre si terranno le elezioni per la scelta del nuovo presidente della Provincia da scegliere tra i sindaci a cui manchi più di 18 mesi dalla fine del mandato. E’ un ente di secondo livello e quindi sono chiamati alle urne solo i consigli comunali dei sette Comuni del pratese. Ieri sera, 18 ottobre, il presidente uscente Francesco Puggelli ha firmato il decreto per la convocazione dei comizi elettorali. Aveva 90 giorni di tempo per farlo e in base alle indicazioni date da Upi sarebbe stato preferibile aspettare l’ultimo tuffo, a gennaio quindi, per capire se la riforma sugli enti locali che vede impegnata Upi tra l’altro con il contributo attivo di Puggelli, diventerà realtà. Tra le novità del testo normativo c’è l’eliminazione del vincolo temporale dei 18 mesi dalla fine del mandato che avrebbe rimesso in gioco lo stesso Puggelli, sindaco di Poggio a Caiano in scadenza la prossima primavera, ma niente vieta al nuovo governo di far tornare le Province enti di primo livello con l’elezione diretta da parte dei cittadini.

Le variabili in gioco, dunque, sono molte ma Prato non ha voluto aspettare che si determinassero. Perché? Sembra che la ragione vada trovata in Val di Bisenzio. I sindaci di questa zona del pratese reclamano a gran voce l’applicazione del principio della rotazione che in sostanza significa: “dopo un cittadino (Biffoni) e un mediceo (Puggelli), tocca a noi”. Se le elezioni si fossero tenute a gennaio, nell’ipotesi in cui la riforma non fosse passata, il vincolo temporale dei 18 mesi avrebbe messo fuori gioco tutti i sindaci del pratese eccetto quello di Carmignano, Edoardo Prestanti, l’unico ad avere pienamente le carte in regola per giocare questa partita dato che il suo mandato coincide perfettamente con quello di 4 anni della provincia. Gli altri invece scadono tutti nella primavera del 2024 o nel caso di Puggelli in quella 2023. Da qui le forti pressioni per non rispettare le indicazioni di Upi e convocare subito le elezioni.

Per evitare spaccature, che in questa fase storica del Pd peggiorerebbero già un quadro complesso, e per rispettare l’impostazione data all’ente quale casa dei Comuni, Puggelli ha fatto un passo di lato e ha aperto ufficialmente la competizione per la sua successione. Le candidature vanno presentate il primo fine settimana di novembre, ma è chiaro che il Pd deve arrivare a questo appuntamento con un accordo tra sindaci per non vanificare “il sacrificio” di Puggelli.Non sarà facile perché mentre Simone Calamai di Montemurlo è più lontano dalla competizione, Primo Bosi di Vaiano o, nel caso, Giovanni Morganti di Vernio, sono determinatissimi verso la conquista di Palazzo Banci Buonamici. Prestanti però non ha intenzione di arrendersi anche perché è l’unico che “ci sta dentro pienamente”mentre gli altri due, chiunque sarà, a primavera 2024 termineranno il secondo mandato da sindaco e quindi decadranno anche da presidente della Provincia che quindi dovrà tornare al voto. E qui subentra un altro rischio per il Pd. In quadro politico dove niente è più scontato, chi assicura che alle amministrative del 2024 non vincerà il centrodestra in uno dei 4 comuni chiamati al voto tra cui Prato? Tale risultato potrebbe significare anche la perdita della Provincia. Con Prestanti presidente invece il mandato non dovrebbe interrompersi e quindi l’ente sarebbe blindato. Valutazioni da mettere sul piatto, tutti attorno a un tavolo.