Provincia, non c'è l'accordo sul nome del presidente. Prestanti raccoglie le firme

Secondo il segretario Biagioni è Calamai la figura che garantisce il rispetto del principio di rotazione e anche la continuità nonostante il suo mandato termini nella primavera 2024. Carmignano non ci sta

(e.b.)

Sul futuro presidente della Provincia il Pd rischia una nuova spaccatura interna. Il segretario provinciale Marco Biagioni sta comunicando alle "parti in causa" la scelta del sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, quale candidato alla guida di palazzo Buonamici in vista delle elezioni del prossimo 27 novembre. Il primo cittadino di Carmignano, Edoardo Prestanti, però, non ci sta e già da domani mattina inizierà la raccolta delle 18 firme necessarie per presentare la propria candidatura. Atto che deve essere depositato entro questo fine settimana.Salvo ripensamenti o azioni diplomatiche di terzi sul filo del rasoio, dunque, la corsa per guidare la Provincia sarà a due: da una parte Calamai, dall'altra Prestanti.Secondo le regole attuali possono candidarsi solo i sindaci che abbiano almeno 18 mesi dalla fine del mandato. Dei sette pratesi ci rientrano tutti eccetto il presidente uscente, Francesco Puggelli di Poggio a Caiano dove si vota la prossima primavera. Ad essere interessati a questo ruolo, però sono quattro: due dei tre della Val Bisenzio, Primo Bosi di Vaiano e Giovanni Morganti di Vernio, Simone Calamai di Montemurlo e Edoardo Prestanti di Carmignano.Nonostante nella primavera 2024 scadrà il loro mandato, i primi tre rivendicano l'applicazione del principio della rotazione per far fuori Prestanti, "mediceo" come l'uscente Puggelli; Prestanti invece punta sul fatto di essere l'unico ad essere interamente dentro il mandato quadriennale in Provincia.Forse per allentare le tensioni iniziali con Montemurlo e rafforzare la propria posizione in Direzione, il segretario provinciale del Pd, partito a cui appartengono tutti e sette i sindaci pratesi, ha sciolto questa matassa indicando Calamai. Ha quindi applicato il principio della rotazione forzando su quello della continuità. Il sindaco di Montemurlo infatti, è l'unico al primo mandato e dunque Biagioni dà per scontato che nella primavera del 2024 rivinca le elezioni.Forzatura che ha mandato su tutte le furie Prestanti. In Val Bisenzio invece, si sono messi l'anima in pace, soddisfatti di aver fatto passare il principio della rotazione e forti di aver ottenuto rassicurazioni, da Calamai e da Biagioni, che l'attenzione sugli interventi in zona sarà massima.Chi vincerà tra i due è presto per dirlo perchè il quadro generale è piuttosto variegato. Ricordiamo che sono chiamati al voto tutti i consiglieri comunali e i sindaci del territorio provinciale. Il voto è ponderato in base alla popolazione. Al momento Prestanti ottiene il sostegno del vicino Puggelli, ma potrebbe pescare anche altrove anche alla luce della scarsa compattezza nei consigli comunali di Prato e della stessa Val Bisenzio. E poi c'è l'incognita opposizione. Come voterà? Potrebbe avere tutto l'interesse a spaccare ancora di più il Pd indebolendo Biagioni.