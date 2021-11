10.11.2021 h 01:26 commenti

Provincia, in arrivo tante novità su funzioni e organi. Per la scelta del presidente si vota nel 2023

Resta ente di secondo livello. Il governo sta lavorando a ridefinire le funzioni tra cui sarà centrale il ruolo di soggetto aggregatore del Pnrr per aiutare soprattutto i Comuni più piccoli

(e.b.)

Si svolgeranno sabato 18 dicembre le elezioni per eleggere il consiglio della Provincia di Prato, scaduto lo scorso marzo ma prorogato a fine anno a causa del Covid. Le operazioni di voto si terranno dalle 8 fino alle 20 a Palazzo Banci Buonamici. Si tratta di elezioni di secondo grado, per cui hanno diritto al voto tutti i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei sette Comuni della Provincia di Prato. Le liste vanno consegnate entro il 27 e il 28 novembre e possono essere composte dagli amministratori locali. Il Pd farà una lista unica di centrosinistra.Per la scelta del Presidente invece, dovremo aspettare l’estate del 2023, esattamente 60 giorni dopo le elezioni amministrative che quell’anno a Prato riguarderanno solo Poggio a Caiano. L’attuale presidente, Francesco Puggelli va a scadenza naturale il novembre del 2022. La legge prevede che il rinnovo avvenga 60 giorni dopo le successive amministrative che in genere si svolgono a primavera.Per quella data le novità per questo ente saranno molte. Il governo infatti, sta lavorando a una riforma del Tuel che tra le altre cose rafforzi competenze e poteri delle Province soprattutto in funzione della gestione della progettazione del Pnrr e per eliminare contraddizioni e incertezze della riforma Delrio.L’ente resterà di secondo livello. Saranno però, ridefinite le funzioni. Ci saranno scuole superiori, strade e infrastrutture di area vasta, protezione civile, coordinamento dei servizi pubblici essenziali. Un altro punto riguarda il rendere la Provincia Casa dei Comuni. Una trasformazione già in parte sperimentata dall’attuale presidente pratese Francesco Puggelli, su appalti e concorsi, in aiuto soprattutto dei piccoli territori. L’aiuto ai Comuni, soprattutto di dimensioni ridotte, è il ragionamento alla base del compito di essere soggetto aggregatore di area vasta per la gestione della progettazione relativa ai finanziamenti del Pnrr. In Toscana dovrebbero arrivare oltre 50 consulenti tecnici per supportare gli enti in questa partita così importante per il futuro. Difficile che ne possano beneficiare i piccoli Comuni. Per questo far capo alla Provincia diventa fondamentale: “Per un Comune grande - spiega Puggelli - fare rete può essere una questione di opportunità, per quelli piccoli è una necessità”.In discussione invece la possibilità di affiancare al presidente una giunta, come era in passato, che sostituirebbe l’assemblea dei sindaci, risultato un organo inutile. Va capito però se gli assessori vadano scelti tra i membri del consiglio provinciale o possano essere nominati esternamente. “Valuto molto positivamente la figura del sindaco delegato. - prosegue Puggelli - per me è un validissimo aiuto nel funzionamento dell’ente. Ringrazio Giovanni Morganti, vicepresidente e Primo Bosi, consigliere con delega, per ciò che fanno”.La riforma riallinea anche le elezioni del consiglio provinciale a quella del presidente. Significa che l’estate del 2023, oltre al presidente, sarà rinnovato anche il consiglio. Superato il divieto di candidarsi in caso di scadenza del mandato nei 18 mesi successivi, i sindaci che ambiscono a diventare presidente della Provincia devono avere un orizzonte temporale lungo davanti a se, altrimenti saranno costretti a lasciare il posto alla fine del mandato di primo cittadino. Potrebbero quindi candidarsi il sindaco di Poggio a Caiano che uscirà vincitore alle elezioni svolte 60 giorni prima (vedremo se sarà Puggelli), l’appena riconfermato sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, e il sindaco di Montemurlo Simone Calamai, l’unico tra chi scade nel 2024 a essere a fine del primo mandato. Ovviamente per andare avanti dovrà ottenere la conferma elettorale. Gli altri (Biffoni, Bosi, Morganti e Bongiorno) nel 2024 terminano il secondo mandato.Scampato al rischio di essere cancellata, dopo un periodo di grande incertezza sul suo futuro e sul suo ruolo, l’ente provincia sta quindi conoscendo una seconda giovinezza. Si pensi che quella pratese solo per l’edilizia scolastica, che più di ogni altra ha patito le incertezze sul futuro dell’ente Provincia, ha messo in campo progetti per oltre 11 milioni. “A chi mi dice che la Provincia è inutile - conclude Puggelli - rispondo che non sono gli enti che servono ma le persone che ci sono dentro che li fanno servire. E’ sotto gli occhi di tutti che nell’ambito delle nostre competenze abbiamo fatto il massimo. Chiedetelo ai ragazzi della vuole se sono contenti o no. Chiedetelo ai Comuni che hanno beneficiato delle graduatorie dei concorsi fatti dalla provincia o di gare uniche per gli appalti”.