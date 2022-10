07.10.2022 h 23:23 commenti

Provincia, il nodo del futuro presidente: Calamai insidia Prestanti ma c'è l'incognita Puggelli

Il sindaco di Poggio scade il prossimo 30 ottobre ma avrà 90 giorni di tempo per convocare nuove elezioni. Nel frattempo potrebbe arrivare la riforma del Tuel a rimescolare le carte eliminando il requisito di almeno 18 mesi tra la data delle elezioni e la fine mandato per i sindaci che puntano a candidarsi

(e.b.)

Il mandato di Francesco Puggelli a presidente della Provincia scadrà il prossimo 30 ottobre. Da quel giorno il sindaco di Poggio a Caiano avrà 90 giorni per convocare le elezioni (non coinvolgono più i cittadini ma solo gli amministratori locali). Ed è da quella data che si capirà chi tra i sette sindaci del pratese potrà ambire alla guida di Palazzo Banci Buonamici. Secondo le regole attuali infatti, la scelta deve essere fatta tra i primi cittadini il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. L’unico che ci sta dentro pienamente è Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano, che chiuderà la sua esperienza da sindaco nell’autunno del 2026. Puggelli infatti, termina il primo mandato alla guida di Poggio la prossima primavera mentre Biffoni (Prato), Bosi (Vaiano), Bongiorno (Cantagallo), Morganti (Vernio) e Calamai (Montemurlo) arriveranno al capolinea nella primavera del 2024, periodo che è proprio sul filo di lana rispetto al limite dei 18 mesi che devono intercorrere tra la data delle elezioni e la fine del mandato. Quindi la scelta della data da parte di Puggelli sarà dirimente per capire chi potrà entrare in gioco. I rumors dentro il Partito democratico danno per favorito Simone Calamai, l’unico tra i cinque sindaci che scadranno nella primavera del 2024 ad essere al primo mandato. Un boccone amaro da buttare giù per Prestanti che ha sì la situazione formale migliore, ma che essendo della stessa zona di Puggelli diventerebbe il secondo presidente mediceo consecutivo. Cosa poco gradita per gli equilibri territoriali provinciali.Tutto questo sul piano teorico, perché da mesi è attesa una riforma del Tuel che potrebbe rimescolare tutte le carte ad esempio con la deroga al limite dei 18 mesi che rimetterebbe in corsa anche lo stesso Puggelli che quindi potrebbe avere l’interesse a prendersi tutti i 90 giorni a disposizione per dare il tempo al governo di approvare la nuova riforma, ammesso e non concesso che ci riesca o che lo voglia fare. Certo, non basta candidarsi. E' necessario avere anche l'appoggio degli altri sindaci per ottenere l'elezione e al momento l'ago della bilancia punta verso Calamai.Siamo davanti, quindi, a un quadro incerto in cui le ipotesi si sprecano. Potrebbe emergere qualche orientamento più chiaro nel corso della giornata di oggi dedicata al racconto dei 30 anni dell’ente Provincia. Entrambi gli appuntamenti in programma si terranno a palazzo Buonamici. Alle 9.30 nel salone consiliare spazio alla “cronaca” di questi tre decenni dalla voce dei giornalisti pratesi che li hanno vissuto. Alle 18 la tavola rotonda con tutti i presidenti dell’ente che si sono alternati in questi anni.