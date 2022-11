03.11.2022 h 13:04 commenti

Guerra in casa Pd per la Provincia, Prestanti attacca il segretario: "Si è mosso nelle segrete stanze seguendo scaramucce correntiste"

Il sindaco di Carmignano spiega perché oggi ha iniziato la raccolta firme per candidarsi alla guida di Palazzo Buonamici nonostante Biagioni abbia scelto Calamai

(e.b.)

"L’unica figura che garantisce al cento per cento la piena continuità per quattro anni è la mia, in quanto unico sindaco del pratese che non va a elezioni nei prossimi due anni". Così il primo cittadino di Carmignano, Edoardo Prestanti, motiva la decisione di andare avanti per la strada verso la candidatura alla presidenza della Provincia di Prato nonostante il segretario provinciale del Pd, Marco Biagioni, gli abbia preferito il collega di Montemurlo, Simone Calamai , in nome del principio di rotazione rivendicato dai territori fino a oggi rimasti a bocca asciutta e forzando su quello della continuità dando per scontato che Calamai, unico al primo mandato, rivinca le elezioni nella primavera del 2024 e quindi possa proseguire anche in Provincia.Stamani, quindi, Prestanti ha iniziato la raccolta delle 18 firme necessarie a depositare la candidatura a palazzo Banci Buonamici entro questo fine settimana e ha iniziato a togliersi veri e propri sassolini dalle scarpe contro il suo segretario: “Una decisione – precisa Prestanti in un comunicato dove spiega le sue ragioni e critica duramente il segretario del partito – che era stata preannunciata al segretario Marco Biagioni domenica 30 ottobre, quando l’ho incontrato in Federazione. È una scelta che sentiamo doverosa per tutelare l’ente Provincia e i cittadini. È scontato che per amministrare un ente tanto complesso sia indispensabile avere il giusto tempo: non a caso il decreto Del Rio prevede l’incandidabilità di chi scade nei 18 mesi seguenti. La scelta del segretario Pd, quindi, espone la Provincia a elezioni anticipate in quanto la continuità verrebbe garantita solo nel caso di riconferma elettorale. E in questo clima politico, augurarselo non basta. La democrazia e il quadro nazionale ci deve far restare accorti, e gli 8mila voti da noi persi negli ultimi quattro anni nel territorio provinciale ci deve spingere alla prudenza e alla riflessione. Va da sé che per realizzare progetti concreti su temi cruciali quali trasporto, edilizia scolastica e viabilità occorra almeno un mandato certo e comunque superiore ai 18 mesi più un giorno garantiti dalla scelta di Biagioni".Le critiche al numero uno del Pd pratese non riguardano solo la sostanza ma anche la forma: "E' assordante la mancanza di un dibattito all’interno del partito sia sul candidato sia sul programma. Il segretario si è mosso nelle segrete stanze riportando in auge proprio quei metodi da lui tanto denunciati. Qui c’è di mezzo il futuro di un ente che rappresenta duecentomila abitanti, altro che scaramucce correntiste”.Parole durissime che rappresentano la punta di un iceberg ben più grande su cui il Pd rischia di schiantarsi.