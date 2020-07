08.07.2020 h 15:51 commenti

Prove di ripartenza per il tessile: da Ri-filiamo segnali di cauto ottimismo

Anteprima delle collezioni autunno inverno 2021-2022 per 18 aziende del settore grazie all'inedito evento fieristico organizzato a Montemurlo. Industria Italiana filati presenta Ecollection con tinture botaniche. E c'è anche chi come Cofil, ideatore dell'evento, ha assunto una quindicina di persone

Cofil di Montemurlo per compensare la cancellazione dei tradizionali eventi fieristici. Ed ecco che quasi 200 clienti provenienti da tutta Italia oggi, 8 luglio, hanno potuto vedere in anteprima le nuove collezioni filati per maglieria autunno-inverno 2021/22. Un concentrato di alta qualità, colori e innovazione per ripartire con il piede giusto e cercare di compensare la perdita di fatturato e di ordini di circa il 35% in media registrata a causa del lockdown.

C'è chi ci crede fino in fondo come l'ideatore della manifestazione, Federico Corrieri, che alla ripresa delle attività ha persino aumentato il personale con una quindicina di contratti a termine per preparare la nuova collezione delle 4 linee per l'inverno 2020/2021 e dare seguito agli ordini che iniziano ad arrivare sul fronte pronto moda. "Creare dei filati nuovi non è così semplice. - afferma Corrieri - C'è bisogno di impegno e di inventiva. Dopo tanto lavoro dunque, sentivamo il bisogno di mostrare la collezione ai nostri clienti per dare delle novità per ripartire. Come Cofil abbiamo fatto molti filati garzati, di alta composizione, misti alpaca, misti mohair. Cavallo di battaglia della Cofil è il filato fantasia e sulla linea Maison Cofil scegliamo per lo più filati puri".

Industria italiana filati di Prato propone una collezione creata con tinture botaniche. Si chiama Ecollection: "Dobbiamo dare sicurezza ai clienti dopo tutto ciò che è accaduto con spunti importanti in termini di sostenibilità. - spiega Francesco Lucchesi, direttore generale dell'azienda di via del Ferro (nella foto che segue con Corrieri) - L'uso di coloranti che provengono dalla natura è una novità assoluta che abbiamo sperimentato con successo nella collezione primavera-estate e che ora proponiamo per la prima volta in quella invernale. Della stessa collezione fa parte l'alpaca non tinta, con i colori naturali dell'animale legati fra di loro nella loro struttura fantasia da poliestere riciclato che proviene dalle bottiglie di plastica".

Secondo molti, la conta dei danni da Covid sugli ordinativi si farà in autunno e su questa variabile pesa lo stallo internazionale sempre determinato dal Covid: "Purtroppo tanti mercati all'estero anche di riferimento come gli Stati Uniti, sono chiusi. - aggiunge Corrieri -Si sta cominciando a prendere qualche appuntamento in Europa. Le speranze sono molto alte ma purtroppo non tutto dipende da noi ma bensì dalle restrizioni degli altri paesi".

Raffaella Pinori della Pinori Filati di Prato paragona la situazione del distretto a una barca in mezzo al mare in burrasca: "Siamo come dei navigatori nella tempesta. Giorno per giorno dobbiamo vedere come vanno le cose al momento. Ora è presto per disperarsi o per gioire. La gente ha voglia di vedere le nuove collezioni e dalle previsioni sembra che ciò che è già stato comprato per l'invernale non sia sufficiente per cui vediamo come si muovono con i vari flash e riordini. Ad agosto e settembre avremo un quadro più chiaro. La nostra collezione punta molto sulla sostenibilità con materie prime tracciabili e provenienti da allevamenti sicuri e garantiti. Crediamo che sia un forte traino per un nuovo concetto di prodotto".

sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, sottolinea quanto questa giornata abbia trasmesso un messaggio di presenza, unità e coesione: "Oggi a Villa Pazzi si sono incontrate le eccellenze del territorio, le nostre aziende e l'arte, la bellezza e la storia di Villa Pazzi. Dobbiamo e possiamo ripartire e lo dobbiamo fare da qui, da Ri-filiamo, un evento che mette insieme gli imprenditori del nostro distretto tessile per lanciare un messaggio di speranza e fiducia nel futuro".

Un evento apprezzato anche dalle altre città tessili. "Abbiamo accettato volentieri l'invito dei filatori pratesi. - afferma Simone Parlamento della Di.Vè di Biella -E' un periodo difficile per tutti, per filatori per maglieria e tessitura, ma noi italiani abbiamo la capacità di pensare. Crisi come questa sono state vissute anche dai nostri nonni e ne siamo sempre usciti più forti di prima e sono convinto che ce la faremo anche oggi. Da ogni crisi nascono nuove opportunità e cercheremo di coglierle".

E.B.