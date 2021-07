12.07.2021 h 17:34 commenti

Prove di riavvicinamento tra Lega e il gruppo Centrodestra, si va anche verso un cambio di commissioni

Gli ex quattro consiglieri del Carroccio, riuniti nel gruppo del Centrodestra, appoggiano la campagna per raccogliere firme a sostegno dei referendum sulla giustizia mentre al consiglio comunale di giovedì approderà una proposta che toglie un posto alla Lega per darlo al gruppo Centrodestra

Qualcosa si muove nel centrodestra pratese. Gli indizi di alcune manovre in corso per abbattere le divisioni interne e trovare un nuovo equilibrio, sono evidenti. Intanto il riavvicinamento tra la Lega e i suoi ex quattro consiglieri comunali (Mirko Lafranceschina, Leonardo Soldi, Eva Betti e Claudiu Stanasel) che sette mesi fa sono usciti dal Carroccio sbattendo la porta per formare il gruppo del Centrodestra, e poi la richiesta di cambio della composizione delle commissioni che giovedì prossimo approderà in Consiglio comunale e che segna un ridimensionamento del peso della Lega, in particolare del consigliere Marco Curcio, a favore del gruppo del Centrodestra con la "benedizione" di Fratelli d'Italia.

E' probabile che quest'ultima operazione sia una conseguenza della prima. L'occasione per "far pace" è stata la raccolta firme per i referendum sulla giustizia promossi dal Carroccio. Lo scorso fine settimana i quattro ex leghisti, condividendo i motivi che hanno spinto la Lega ad intraprendere l'iniziativa, hanno dato appoggio e disponibilità "a coadiuvare il partito in questa giusta e doverosa battaglia", raccogliendo il ringraziamento e la soddisfazione del commissario provinciale del Carroccio, l'onorevole Manuel Vescovi.

Il caso, ma forse non di caso si è trattato, ha voluto che quasi in contemporanea abbia preso corpo la proposta di delibera per il cambio della composizione delle commissioni partendo dalla richiesta di riequilibrio di rappresentanza presentata lo scorso 17 giugno dal gruppo del Centrodestra dato che è il più numeroso. Il criterio adottato è quello matematico e a differenza dei passati tentativi di modifica presentati da altri gruppi di opposizione (leggi) , non comporterà un aggravio della spesa pubblica perchè il numero totale dei posti resterà lo stesso. Si tratta quindi, di una rimodulazione a saldo invariato.

La proposta prevede che la Lega lasci una delle sue sedie al gruppo del Centrodestra. Nello specifico il consigliere Curcio dovrà lasciare il suo posto nella commissione 2 (bilancio e patrimonio) a Eva Betti, consigliera del Centrodestra. Non solo. Sempre Curcio dovrà scambiare il suo posto nella commissione 5 (cultura, sociale e sport), dove comunque il Carroccio è rappresentato dalla capogruppo Patrizia Ovattoni, con Mirko Lafranceschina, capogruppo del Centrodestra che siede nella commissione 1 (affari generali, personale e comunicazione). Quindi in sostanza Curcio perderà le commissioni 2 e 5 e sarà posizionato nella 1, tra gli organi meno attivi del Consiglio in termini di convocazioni, mentre Lafranceschina lascia la 1 e conquista la 5 che invece è una delle più ambite. La collega Betti raddoppia le commissioni in cui siede, la 1 e ora la 2.

Giovedì vedremo se la proposta avrà i numeri per passare ma è chiaro che prima di arrivare a formulare un atto come questo qualcuno abbia sondato gli umori. Per capire, invece, dove porterà questo riavvicinamento ci vorrà più tempo e l'esito delle prove di pace, attuali e future, sarà determinante.

(e.b.)