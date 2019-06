25.06.2019 h 16:12 commenti

Prove di carico sul Ponte Manetti, a breve sarà percorribile per bici e pedoni

Sacche di acqua da 600 litri pari al peso di otto persone per metro quadrato per verificare la tenuta della passerella ciclopedonale

Conto alla rovescia per l'apertura del Ponte Manetti che dopo oltre 70 anni, rimetterà in connessione le Cascine di Tavola con il comune di Poggio a Caiano attraverso un percorso ciclopedonale sul torrente Ombrone. Questa mattina, martedì 25 giugno, l’impresa appaltatrice ha effettuato tutte le prove di carico, così come previsto dalla legge.

Attraverso l’utilizzo di sacche di acqua con una capienza di 600 litri, è stata controllata la tenuta della passerella ipotizzando un peso equivalente a circa otto persone per ogni metro quadrato. Un carico irrealistico ma necessario per verificare che la struttura sia solida e sicura. Sul posto, insieme all’impresa, anche il personale del settore Difesa del suolo della Regione Toscana.

Il responso è previsto nei prossimi giorni, ma durante l'operazione non sembrano essere emerse criticità particolari. I lavori sono alle battute finali e dovrebbero terminare entro il mese di luglio. Il ponte sarà percorribile da subito ma l'inaugurazione ufficiale dovrebbe tenersi a settembre al ritorno dalle vacanze. I Comuni di Poggio e di Prato e la Provincia di Prato stanno preparando una grande festa per dare il benvenuto a un'opera attesa da troppi anni a causa della burocrazia e della riforma delle province, ma che invece è determinante per riqualificare questa zona.