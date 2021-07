22.07.2021 h 13:12 commenti

Prove di accordo nel nome di Draghi per le forze liberali-democratiche pratesi

Domani incontro pubblico promosso dall’associazione Prato Riparte con i rappresentanti di Azione, Italia Viva, La Buona Destra, Partito Liberale Italiano, Radicali Prato e +Europa

"L’Italia al tempo di Draghi". E’ questo il titolo dell’incontro pubblico che si svolgerà domani venerdì 23 luglio con inizio alle 18,30 al San Right Smart Farm in via Piazzanese 18, organizzato dall’associazione Prato Riparte e che vuole essere il primo di una lunga serie di incontri diretti a costruire un laboratorio per la nascita di un contenitore liberal democratico che riesca ad unire i vari partiti che in questa epoca si contendono l’elettorato moderato di centro. A dare vita all’associazione e a promuovere l’evento sono Azione, Italia Viva, La Buona Destra, Partito Liberale Italiano, Radicali Prato e +Europa.

All’incontro, che sarà moderato dal giornalista Pasquale Petrella, interverranno Nicola Danti, europarlamentare e coordinatore regionale di Italia Viva, Claudio Gentile, segretario nazionale Partito Liberale Italiano; Marco Remaschi, sindaco di Coreglia e coordinatore regionale di Azione; Filippo Rossi fondatore de La Buona Destra e Marco Taradash di Più Europa.

"L'incontro sarà l'occasione per una riflessione aperta sul momento storico che stiamo vivendo - spiegano i promotori - con un governo guidato da Mario Draghi che sta salendo sempre più nel gradimenti dei sondaggi e che, in mezzo alla crisi pandemica, sta dimostrando che per governare un Paese come l'Italia servono competenza, sobrietà e preparazione. Si tratta del primo evento pubblico di Prato Riparte, il think tank liberale delle forze liberali pratesi. Un luogo di incontro e di confronto per tutti quei cittadini, quelle realtà associative e quei partiti che credono nel merito e nelle competenze e che vogliono lavorare per costruire una vera alternativa allo schema sinistra contro destra”.