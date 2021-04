19.04.2021 h 14:55 commenti

Protocolli anti Covid, via ai controlli nelle aziende con contagi: una su quattro ha evidenziato carenze

I tecnici del dipartimento di prevenzione dell’Asl hanno verificato il rispetto delle norme in 21 imprese dove sono stati individuati focolai

Sono 21, di cui 5 a conduzione cinese, i luoghi di lavoro della provincia di Prato con contagi, controllati dal dipartimento di prevenzione dell’Asl nella prima metà del mese per verificare il rispetto dei protocolli anti Covid. Ebbene, sono state registrate carenze nel 28,6% dei casi. Una percentuale tutto sommato contenuta.

La campagna straordinaria di controlli, che si affianca a quella ordinaria, è stata avviata alla luce di numerosi focolai aziendali in questa fase epidemica che vede Prato agli ultimi posti in Italia per l’alto numero dei contagi in rapporto alla popolazione. L’attività degli ispettori Asl è stata orientata proprio verso quei luoghi di lavoro in cui è stata constatata una pluralità dei casi Covid-19 positivi, individuati nell’attività di tracciamento o oggetto di segnalazione, con l’obiettivo di capire se il mancato rispetto delle regole abbia contribuito alla diffusione del contagio e per bloccare gli eventuali comportamenti sbagliati.

“Nella maggior parte dei casi interessati da focolai - spiega l’Asl - la loro gestione è risultata sotto controllo, con osservanza dei provvedimenti di quarantena da parte dei lavoratori contatti stretti dei casi e messa in atto degli interventi di sanificazione straordinaria. Diverse imprese hanno disposto l’esecuzione di tamponi diagnostici anche ai soggetti che non risultavano contatti stretti”.

Il Dipartimento di prevenzione sottolinea anche l’importanza del contributo delle stesse imprese nella individuazione, anche tramite il medico competente, dei lavoratori esposti e la necessità di un rigoroso rispetto dei provvedimenti di isolamento e quarantena, dell’adozione ed applicazione dei protocolli anticontagio, con particolare riguardo alle misure di distanziamento e all’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione provvedendo al loro periodico ricambio.

I controlli degli ispettori Asl in funzione antiCovid proseguono anche perché dai dati giornalieri emerge una situazione ancora complessa. Il Dipartimento di prevenzione ricorda che i contatti stretti, anche se negativi all’eventuale tampone di controllo, devono comunque osservare il periodo di quarantena e che possono essere riammessi al lavoro al termine di questo periodo solo con referto di negatività.