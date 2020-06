05.06.2020 h 15:43 commenti

Protocoli anticovid troppo onerosi, la piscina di Comeana riapre a settembre

La decisione presa di comune accordo fra il gestore dell'impianto e l'amministrazione comunale che comunque non ha riaperto nessun impianto sportivo. Il primo mese di attività sarà gratuito

Slitta a settembre la riapertura della piscina di Comeana; l'applicazione delle norme anticontagio rispetto al numero di utenti, a conti fatti, è antieconomica. La decisione è stata presa dal gestore in accordo con l'amministrazione comunale.

“Riattivare l'impianto ora non ha senso perchè i corsi terminano a fine giugno. Inoltre le modalità prospettate probabilmente creano disagio all'utenza che potrebbe anche decidere di non tornare a nuotare– spiega l'assessore allo sport Stefano Ceccarelli – per colmare in parte il disagio rispetto agli anni passati apriremo in anticipo rispetto alla canonica data di fine ottobre”.

I nuotatori della piscina di Coemeana, i prevalenza iscritti ai corsi, sono circa 600 di cui 200 bambini.

Una decisione coerente con le scelte fatte dalla giunta di non riaprire nessun impianto sportivo, palestre comprese. E' stato comunque previsto un piano per il recupero delle quote già pagate. “Il primo mese – spiega Ceccarelli – sarà gratuito per tutti, i successivi prevedono due modalità di recupero; uno sconto sul costo dei corsi proporzionato alla durata, oppure la possibilità di effettuare una lezione gratuita alla settimana fino al pareggio”.

A settembre verrà anche pubblicato il bando contributi per le società e quello per le famiglie in difficoltà economica che iscrivono i figli ad attività sportive.

Intanto l'amministrazione comunale ha messo a disposizione delle associazioni gli spazi verdi cittadini per praticare le attività all'aperto nel rispetto delle modalità anticontagio.

