Protezione civile, torna "Io non rischio" ma quest'anno la piazza sarà solo virtuale

Per rispettare le norme anti Covid la manifestazione, giunta alla decima edizione, potrà essere vista solo via social o sito. Pronti tanti video sulle buone pratiche da adottare in caso di emergenza

La decima edizione di "Io non rischio" sarà interamente virtuale per rispettare la normativa antiCovid. Domenica prossima, 11 ottobre, quindi, per conoscere i comportamenti corretti da tenere in caso calamità naturale, che si tratti di alluvione o di terremoto, basterà collegarsi con computer o telefonino alle piattaforme digitali e social organizzate dal sistema di protezione civile per questa giornata speciale dedicata alla comunicazione delle buone pratiche. Oggi, 8 ottobre, la presentazione dell'iniziativa organizzata dal dipartimento di protezione civile, Anpas Informa, Cima Research Foundation, IngVterremoti, ReLuis Abili, che si svolgerà dalle 9.15 alle 17.15.

Per il sindaco Matteo Biffoni “sarà un'edizione virtuale che prevederà momenti formativi, eventi, spiegazioni e dirette Facebook. È utile che la comunità sappia quali sono gli atteggiamenti da tenere in caso di terremoto o alluvione e, sperando che non si verifichino mai, dobbiamo comunque diffondere le buone pratiche perché rimangono un patrimonio importante. La protezione civile insieme a tutti i volontari delle associazioni hanno dato grande prova di sé negli ultimi mesi e questo è anche un modo per dirgli grazie”.

La manifestazione, che potrà essere seguita in diretta sul profilo Facebook del Comune di Prato e sui profili Facebook e siti ufficiali delle varie associazioni coinvolte, prevederà momenti formativi, la possibilità di fare domande agli esperti, spiegazioni delle buone pratiche. Alle 12 è previsto l'intervento del primo cittadino. Ci sarà anche un tavolo dedicato al Sisma Bonus che darà indicazioni su come poter richiedere il 110%. Con l'aiuto della tavola vibrante sarà mostrata la differenza delle conseguenze tra un immobile a cui sono stati apportati interventi antisismici e uno senza. Alle 13.15 le associazioni presenteranno anche “le aree di attesa sicura” del territorio. “Sono molto soddisfatto dei contenuti digitali che sono stati prodotti per questa decima edizione - afferma Sergio Brachi, responsabile della Protezione civile -perché saranno fruibili da tutti in quanto molto semplici da capire e simpatici. Per citarne alcuni sono stati realizzati video da 30 secondi per spiegare le aree di attesa della città usufruibili dai cittadini fin da subito in caso di terremoto nelle quali troveranno i primi aiuti. Posso assicurare che l'entusiasmo dei volontari, che ogni giorno lavorano per il bene di tutti, l'ho rivisto anche durante la preparazione di questa giornata. A Prato il volontariato è molto unito e sono meravigliosi”.

A Montemurlo i volontari della protezione civile faranno formazione via web attraverso la pagina Facebook della Vab Montemurlo. Durante la giornata i cittadini potranno seguire l'intervista al sindaco Simone Calamai e all'assessore con delega alla protezione civile di Montemurlo, Valentina Vespi. «Questa bellissima esperienza di dialogo non si interrompe neppure con il Covid- spiegano il sindaco Calamai e l'assessore Vespi- La protezione civile siamo noi ed è importante conoscere e adottare i comportamenti più corretti per affrontare le emergenze. Il Coronavirus, ad esempio, era un 'emergenza a cui non eravamo preparati ma il nostro sistema comunale di protezione civile ha dimostrato ancora una volta la sua validità. La rete composta da istituzioni e volontari è riuscita a dare risposte alla popolazione e soprattutto alle persone più fragili (pensiamo alla consegna di cibo e farmaci a domicilio, all'assistenza alle persone in quarantena) Per questo vi invitiamo a partecipare a queste piazze digitali per rimanere informati sui rischi del nostro territorio e non farsi trovare impreparati».

Per informazioni sulla piazza digitale è possibile contattare la Vab Montemurlo telefono 0574682736.