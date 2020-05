28.05.2020 h 15:42 commenti

Protezione civile in prima linea per emergenza Covid: ecco il primo bilancio fatto dal responsabile

Dal coordinamento di centinaia di volontari all'imbustamento e distribuzione delle mascherine, ma anche il recupero di libri e quaderni rimasti nelle classi e la consegna dei tablet. Ora si pensa anche a come gestire le calamità naturali con i nuovi protocolli

Tecnicamente l'emergenza sanitaria termina il 30 giugno, ma da qualche settimana la pressione è diminuita, non solo sugli ospedali, ma anche sulla macchina della protezione civile. Un sistema che ha organizzato la distribuzione di mascherine (445mila nella prima distribuzione del mese di aprile), coordinato l'attività di centinaia di volontari, dato informazioni a migliaia di cittadini, coordinato le attività del comune come la chiusura e la riapertura delle scuole e dei parchi e effettuato tantissimi piccoli, ma fondamentali servizi, a partire dalla consegna dei quaderni e dei libri rimasti nelle classi vuote ai legittimi proprietari."Sono stati mesi impegnativi – spiega Sergio Brachi responsabile della protezione civile – dove non si aveva nè la certezza dell'inizio nè quella della fine dell'emergenza, ma siamo riusciti a gestirli partendo dal principio che ciascuno deve fare il proprio lavoro e il nostro si fonda sulla logistica, sul coordinamento dei servizi del comune e sull'informazione. Non è compito nostro la gestione sanitaria". Un lavoro che si è interrotto solo il 25 aprile e che nelle ultime settimane si è concentrato soprattutto sulla distribuzione delle mascherine, operazione ancora non conclusa. "Dalla Regione -spiega Barchi – non sono arrivate tutte le mascherine necessarie, così grazie a donazioni di istituzioni anche straniere, siamo riusciti a procedere, abbiamo coperto l'84% delle famiglie. Sono arrivate fra le altre 50mila mascherine dalla Cina, ma dopo un controllo da parte della dogana di Bologna sono risultate senza marchio Ce, sono state consegnate con obbligo di domicilio. Ora abbiamo affidato la perizia a un laboratorio pratese, se risulteranno conformi verranno distribuite nel giro di due giorni, altrimenti chi vorrà potrà venirle a ritirarle consapevole che non sono marchiate. Per le mancanti siamo in trattativa per averne altre e comunque completeremo la distribuzione".Un percorso, a volte ad ostacoli, che ha richiesto grandi competenze e capacità nel districarsi fra Dpcm, ordinanze regionali e comunali. "Abbiamo ricevuto tantissime telefonate – continua Brachi – a volte con casi abbastanza complessi, come persone rimaste bloccate a Prato a cui abbiamo dovuto portare vestiti e cibo, altri più semplici, ma in ogni caso è stata fondamentale la preparazione di tutto il personale formato da anni".Tutte le associazioni che rientrano nella grande famiglia della protezione civile, dalle più piccole alle più grandi, hanno collaborato nella gestione dell'emergenza, ma tanti sono stati anche i privati e le aziende che hanno contribuito regalando servizi, dalle analisi alla sanificazione gratuita. "Grazie a tanta generosità – continua il responsabile della protezione civile – non abbiamo speso un centesimo".E ora si apre un nuovo scenario, quello di gestire le calamità "antiche" secondo i nuovi parametri imposti dai protocolli anticovid. "Abbiamo acquisito un metodo di lavoro, attingendo anche alla passata esperienza, ma ora dobbiamo fare i conti con le nuove regole. Ad esempio in una tenda utilizzata per l'emergenza terremoto ci stavano 12 persone, da ora in poi probabilmente potrà ospitarne la metà, e tra l'altro non essendo quasi mai congiunti sale anche il rischio di un contagio. Uno scenario veramente preoccupante a cui stiamo lavorando con la speranza che non succeda nulla da qui ai prossimi mesi. Il covid ha fermato tante attività, ma non il corso della natura".E a proposito di scenari futuri Brachi, come sempre ha un atteggiamento resiliente: "Noi siamo pronti ad affrontare una nuova ondata, se si dovesse verificare, ma un meccanismo per funzionare ha bisogno di materia prima, se questa manca gira a vuoto".