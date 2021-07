19.07.2021 h 13:08 commenti

Protestano i magistrati onorari, flash mob in occasione della visita della Guardasigilli Cartabia

Anche i giudici e i viceprocuratori onorari in servizio al tribunale di Prato hanno partecipato all'iniziativa organizzata davanti al Palagiustizia di Firenze dove ha fatto tappa il ministro Cartabia. "Siamo lavoratori precari da venti anni, quando la riforma"? Intanto l'Ue ha aperto una procedura di infrazione

nt

Esistono, lavorano, contribuiscono a far viaggiare la macchina della giustizia ma sono trattati alla stregua di 'cottimisti', esclusi dalle tutele minime come malattia e maternità, sottoposti all'abuso dei contratti a tempo determinato. Un trattamento, quello che l'Italia riserva ai magistrati onorari, che non piace all'Unione europea che nei giorni scorsi ha aperto una procedura di infrazione costringendo il Paese a regolare la faccenda entro i prossimi due mesi. Una situazione che oggi, lunedì 19 luglio, è stata al centro di un flash mob organizzato davanti al Palagiustizia di Firenze in occasione della visita del ministro della Giustizia Cartabia. Presenti anche i magistrati onorari – giudici (Got) e viceprocuratori (Vpo) – che prestano servizio al tribunale di Prato. “Vogliamo – dicono – che il ministro ascolti le nostre ragioni, prenda in esame la nostra condizione”.Il Comitato di base della della magistratura onoraria ha inviato una lettera alla Guardasigilli: “Ci definiscono i precari della giustizia – si legge – perché da oltre venti anni lavoriamo senza alcuna tutela e guarentigia proprie di ogni lavoratore. Abbiamo riposto piena fiducia nell'intervento risolutore immediato preannunciato all'inizio del suo dicastero e poi proclamato in varie occasioni, ma la notizia della proroga dei lavori della commissione ci ha lasciati sgomenti, destando forte preoccupazione sulla nostra ancora precaria condizione lavorativa”. La richiesta è una, ed è semplice: quali sono le tempistiche della riforma? La speranza è che si concretizzino al più presto “le tutele professionali e previdenziali per i magistrati onorari senza ricorrere alla proroga dell'entrata in vigore della legge Orlando”.Senza i magistrati onorari, la giustizia andrebbe avanti ancor più a rilento della sua già proverbiale andatura da lumaca: secondo le stime 2019 dell'Unione nazionale giudici di pace, i Vpo coprono il 65 per cento delle udienze civili e l'80 di quelle penali e nei procedimenti di cui si occupano c'è di tutto e di più.Una condizioni più volte portata alla ribalta, anche con astensioni da lavoro e scioperi della fame. Nulla è cambiato: i magistrati onorari fanno un lavoro da serie A ma sono trattati come lavoratori di serie B. Il paradosso di lavorare per la pubblica amministrazione senza però farne parte.“La legislazione nazionale applicabile ai magistrati onorari – si legge tra le motivazioni che hanno portato alla procedura di infrazione – non è pienamente conforme al diritto del lavoro dell'Ue”. Curioso che il non rispetto delle normativa sul lavoro sia (giustamente) sanzionato e spesso succede che per le carenze più gravi finisca (giustamente) nelle aule di giustizia, magari davanti ad un magistrato che ha una posizione lavorativa priva di tutele e che non ha neanche la possibilità di fare causa.La magistratura onoraria giudicante e requirente sarà domani a Roma, in piazza Montecitorio, con un altro flash mob a cui sono invitati tutti i magistrati ordinari.