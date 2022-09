26.09.2022 h 10:12 commenti

Sfruttamento del lavoro, la protesta dei Si Cobas in una ritorcitura italiana

Secondo la denuncia di alcuni dipendenti, verrebbero imposti turni di 12 ore a fronte di un contratto part time di 4 ore al giorno. Il sindacato pronto a manifestare anche davanti alle aziende committenti

Sciopero di quattro ore indetto da Si Cobas davanti ai cancelli della ritorcitura Duemila di Montemurlo per chiedere il rispetto del contratto di lavoro per tre operai iscritti al sindacato.

"I lavoratori - spiega Francesca Ciuffi del Coordinamento Prato Firenze - denunciano orari di lavoro di dodici ore al giorno, a fronte di un contratto part time di 4 per cinque giorni a tempo determinato.Abbiamo anche denunce di lavoro a nero e mancato rispetto del contratto di lavoro a partire dal pagamento delel ferie e della malattia. Un comportamento che generalmente abbiamo riscontrato con proprietà straniere e non italiane".

Sauro Vignolini, che non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione , è il titolare dell'azienda dove lavorano dieci persone, tre iscritte a Si Cobas, entrate nell'organico da circa un anno. "Oltre al prolungamento dell'orario di lavoro - continua Ciuffi - abbiamo anche riscontrato l'utilizzo dei lavoratori anche nei turni notturni, inoltre per tutti è stato fatto un mese di prova non retribuito prima dell' assunzione".

Lo sciopero, per ora, si limita alla sola giornata di oggi: "Abbiamo chiesto un incontro con la proprietà - continua la sindacalista - ma non c'è stato accordato, invece è stato annunciato il licenziamento dei lavoratori ad anno nuovo, quando terminerà il contratto a tempo determinato. e la vertenza non si risolverà positivamente nei prossimi giorni, il sindacato è pronto a estendere lo stato di agitazione anche davanti alle aziende committenti di ritorcitura Duemila.".

