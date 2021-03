26.03.2021 h 17:46 commenti

Protesta Dad, all'assessore Santi un centinaio di lettere per chiedere lezioni in presenza

ll comitato Priorità alla scuola questa mattina ha organizzato lo sciopero della didattica a distanza a cui hanno partecipato tantissimi studenti di ogni ordine e grado. Nel pomeriggio manifestazione in piazza per chiedere più risorse e l'abolizione delle classi pollaio

Alessandra Agrati

Il mondo della scuola torna in piazza per protestare contro la Dad e consegna all' assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi oltre cento lettere da consegnare a Draghi perchè riapra tutte le scuole di ogni ordine e grado. La manifestazione questo pomeriggio 26 marzo in piazza delle Carceri organizzata dal Comitato Priorità alla scuola, che questa mattina ha anche indetto uno sciopero della Dad. Un'astensione che ha coinvolto alunni di tutti gli ordini, dalla primaria all'università. Alle Bruni i bambini si sono collegati mostrando i loro cartelloni e poi hanno spento i Pc, alle medie Domenico Zipoli l'adesione allo sciopero è stata espressa con un cartellone appeso sulla cancellata della scuola, come alla Margherita Hack di Montemurlo.In piazza, oltre agli organizzatori, anche tanti studenti che hanno imbucato in una grossa scatola le lettere e disegni con cui si chiede al Governo di riaprire tutte le scuole con lezioni in presenza. Gli elaborati sono stati consegnati all'assessore Santi perchè a sua volta le porti a Roma. “Dopo mesi davanti al computer – spiega Ilaria Bartolini organizzatrice dell'iniziativa – abbiamo deciso di ridare ai nostri figli carta e penna per tornare a scrivere e a disegnare e ,soprattutto, a esprimere il loro parere, a manifestare il loro disagio”. Tra i partecipanti anche qualche nonna che, suo malgrado, ha dovuto imparare a utilizzare il pc: “Ho tre nipoti – spiega Daniela Stefanacci - e la mattina stanno con me perchè mia figlia lavora. E' una grande fatica aiutarli a partecipare alle lezioni, sia perchè hanno esigenze diverse, sia perchè ero completamente digiuna delle nozioni basilari d'informatica”. Alla protesta si sono unite anche le maestre; “Mantenere le relazioni con i bambini della scuola dell'infanzia a distanza- spiega Susanna Zini – è complicato per noi e per loro. Sono stanchi di non poter venire a scuola, eppure da settembre sono sempre ligi a tutti i protocolli, nonostante siano molto piccoli”.A farsi sentire anche gli universitari, che non hanno mai ripreso le lezioni in presenza. “Da anni chiediamo che negli atenei ci siano aule più grandi e nessuno ci ha ascoltato e ora paghiamo un prezzo molto alto”.La richiesta di investimenti sull'edilizia scolastica è una priorità anche del Comitato “Le risorse del Recovery- spiega la portavoce di Prato Silvia Giagnoni- devono essere impegnate anche negli edifici scolastici, ma pure nell'assumere nuovi insegnanti e personale Ata . Tutti aspetti fondamentali per una scuola che possa aiutare i nostri figli a crescerei”. A farsi sentire anche gli insegnanti delle superiori che chiedono, ancora una volta, l'abolizione delle classi pollaio: “Abbiamo visto gli organici del prossimo anno – spiega Pierangela Scarnato dicente al Copernico – e si ripete lo stesso schema dello scorso anno, è diventata una priorità abolire la legge Gelmini, che di fatto giustifica questa situazione.”