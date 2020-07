04.07.2020 h 13:50 commenti

Protesta contro le "classi pollaio", Puggelli sta con gli studenti: "Incomprensibile il comportamento del governo"

Dal presidente della Provincia sostegno a chi ha manifestato ieri in piazza delle Carceri: "Noi ci sforziamo per trovare nuovi spazi e da Roma ci tagliano i professori"

Trovano il sostegno del presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli gli studenti e i professori che ieri, venerdì 3 luglio, hanno protestato in piazza delle Carceri contro gli accorpamenti previsti dall'Ufficio scolastico regionale in alcune scuole superiori pratesi, con il risultato di creare "classi pollaio", proprio adesso che le regole antiCovid prevedono di andare in direzione diametralmente opposta.

“Ai ragazzi che protestano per l’accorpamento delle classi vogliamo dire che siamo con loro e che condividiamo le loro preoccupazioni - dice Puggelli -. A livello locale stiamo lavorando, già da prima che arrivasse l’emergenza Covid, per accompagnare la crescita della scuola pratese e per garantire a ragazzi e insegnanti spazi adeguati e scuole moderne. E’ una sfida iniziata l’anno scorso che ha già portato ad aumentare di diverse decine le aule a disposizione dei nostri ragazzi. In vista di settembre stiamo preparando 40 nuove aule oltre ai più di 10 milioni di euro di investimenti che porteranno nei prossimi anni a Prato tre nuovi edifici scolastici già progettati e finanziati. In più stiamo investendo anche nell’area della provincia con un nuovo edificio che abbiamo intenzione di realizzare a Montemurlo”.

“Non è possibile che quando si parla di scuola si vada a due velocità - prosegue Puggelli -: da una parte gli enti locali che, nonostante le difficoltà enormi, stanno affrontando l’emergenza senza mai smettere di guardare al futuro nel segno della crescita. Dall’altro lato c’è il ministero che vuol farci digerire a tutti i costi degli inaccettabili tagli al personale che si traducono nelle classi pollaio. Da Roma non ci forniscono un numero di insegnanti congruo - e che di conseguenza accorpano le classi contro qualsiasi logica didattica e di distanziamento – mentre qua, come Provincia, continuiamo ad investire milioni di euro per l’edilizia scolastica: si rischia il paradosso di trovare aule nuove e di lasciarle vuote perché mancano i professori".