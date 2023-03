02.03.2023 h 00:57 commenti

Protesta collettiva dei medici di emergenza toscani, le reazioni

I partiti di centrodestra accusano il presidente Giani di sottrarsi alle proprie responsabilità scaricando tutto sul governo. Il Centro per i diritti del malato fa appello perché il problema sia affrontato prontamente senza divisioni politiche per essere risolto

Sono tante le reazioni politiche alla protesta collettiva messa in piedi dai medici di emergenza toscani. Inedita nella forma ma non nella sostanza perché si tratta di problemi che si trascinano da tanto tempo inascoltati e che per questo hanno provocato questo livello di esasperazione.Giovanni Galli, consigliere regionale dellae membro della Commissione Sanità, non è sorpreso per tanto malessere avendolo toccato con mano nei sopralluoghi che sta compiendo nei vari pronto soccorso toscani: “I forti disagi, pressoché quotidiani, testimoniano la gravità della situazione, causata da una gestione a livello regionale che è assolutamente deficitaria. - afferma - Sia il presidente Giani che l’assessore Bezzini, invece di fare mea culpa, dribblano ad arte l’argomento, sapendo che la responsabilità di questo stato di cose è di chi governa da decenni la Toscana. La speranza è che l’appello, essendo indirizzato anche a Roma, veda il ministro della Sanità prendere, quindi, atto delle gravi criticità, traendone le dovute conseguenze.”Anche il gruppo diin Regione, che come la Lega ha effettuato delle visite a sorpresa nelle aree di emergenza tra cui quella di Prato, attacca il presidente Giani sulla linea tenuta: “Da tre mesi - spiegano i consiglieri regionali Francesco Torselli e Diego Petrucci - abbiamo presentato un atto costituito da undici proposte che vanno nella direzione di dare risposte concrete alle criticità evidenziate dai medici toscani di pronto soccorso. Una serie di riforme che abbiamo illustrato ieri al Ministro Orazio Schillaci, il quale ci ha riferito che sta già lavorando su alcuni aspetti fra i quali la sicurezza degli operatori sanitari ormai da tanto tempo vittima di aggressione. Un’attenzione che, purtroppo non abbiamo riscontrato nella sinistra che governa la nostra regione che è impegnata soltanto a reclamare più soldi da Roma. Nel prossimo Consiglio regionale presenteremo il nostro pacchetto di riforme perché, così come evidenziato dai dottori, non c’è più tempo da perdere. Tra le nostre proposte abbiamo quella di prevedere la presenza di vigilanza armata a tutela degli operatori dei pronto soccorso, dare disponibilità agli operatori sanitari di un supporto psicologico per fronteggiare lo stress, garantire incentivi a chi lavora nei pronto soccorso e implementare gli ambulatori per la gestione dei codici bianchi”.Incalzato dai giornalisti, ieri il presidente Giani ha gettato la palla al governo a cui chiede più risorse per intervenire. Impostazione criticata dalla capogruppo deiin Regione Irene Galletti: “Considerare la situazione catastrofica dei pronto soccorso toscani come un mero problema di remunerazione economica è semplicemente vergognoso. L'ultimatum dei 288 medici toscani rappresenta invece l'ultimo grido disperato per una situazione completamente fuori controllo. Il nostro servizio sanitario regionale sta per precipitare nel baratro e la responsabilità ricade interamente su chi governa la Toscana dal 2020, navigando a vista su quasi tutti i temi: Eugenio Giani”.In ambito pratese l’onorevole Erica Mazzetti diMarco Stella, capogruppo di Forza Italia in Regione Toscana e Rita Pieri, coordinatrice regionale Azzurro Donna, fanno appello all’azione immediata per evitare la fuga di massa: “Possiamo solo immaginare le ricadute negative sulla popolazione di una scelta come quella paventata oggi. Invitiamo la Regione ad agire subito, ascoltando le proposte dei medici la cui professione è terribilmente sminuita. Non si può in poco e con poco rimediare ai pluriennali disastri della sanità toscana, oggi come oggi si può ancora evitare il peggio".Interviene anche il: “Manca sempre una seria volontà politica. Manca come troppo spesso si dice inutilmente, la volontà di lavorare tutti insieme per il bene comune.Manca il dialogo, la condivisione, il rispetto dei ruoli, la convinzione di operare insieme, senza divisioni politiche, nell’interesse dei cittadini. - afferma Fabio Baldi, presidente dell’associazione - Nessun "mago del sistema organizzativo" potrà risolvere in tempi brevissimi le situazioni cronicizzate da tempo e ancora in atto. In generale occorrono nuovi spazi e risorse umane, che non ci sono e che non ci saranno a breve. A noi non interessa sapere chi sono i responsabili di questa situazione. Noi chiediamo che con la dovuta buona volontà tutti insieme, amministratori e opposizione, si impegnino a risolvere quanto prima, i problemi oggi presenti nel sistema sanità, nell'interesse dei cittadini e degli operatori dei pronto soccorso ma anche dei reparti di cura e assistenza”.