11.06.2021

Prostitute a domicilio durante il lockdown, nei guai gli sfruttatori e il tassista

Centinaia gli incontri documentati dai carabinieri. I clienti erano italiani e stranieri. La maitresse al telefono: "Con il coronavirus non si può fare niente, ma si può stare con le nostre ragazze e gli affari vanno bene"

nadia tarantino

Prostitute giovani, belle e a domicilio per aggirare le limitazioni imposte dal lockdown. E' quanto hanno scoperto i carabinieri che ieri, giovedì 10 giugno, con la collaborazione della polizia municipale, hanno denunciato cinque persone per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e sequestrato due appartamenti e due auto usate per accompagnare le ragazze a casa dei clienti. A fare da tassista un italiano di 60 anni, mentre a organizzare gli appuntamenti erano quattro cinesi, due donne di 43 e 45 anni, e due uomini di 44 e 65.I provvedimenti di sequestro sono stati emessi dal giudice delle indagini preliminari su richiesta della procura.Le indagini sono partite alla fine dello scorso anno. Centinaia, secondo quanto documentato dagli investigatori, gli incontri organizzati per soddisfare le voglie di una clientela variegata composta da cinesi, italiani e da uomini di altre nazionalità. Le ragazze venivano accompagnate a casa del cliente oppure in alberghi compiacenti. Il sessantenne era sempre a disposizione, giorno e notte, pronto a prelevare le giovani, a portarle a questo o a quell'indirizzo e poi riaccompagnarle in uno dei due appartamenti sequestrati nei quali erano alloggiate. Base operativa dell'organizzazione era un'abitazione in via Marini, anche questa, all'occorrenza, usata per gli incontri. Il giro della prostituzione era pubblicizzato attraverso volantini affissi un po' ovunque in città, specie nella zona di Chinatown. Tanto il lavoro per le giovani, alla faccia dei vari provvedimenti di coprifuoco e chiusure. “L'emergenza sanitaria – diceva una delle donne denunciate ai clienti che telefonavano per comprare un po' di compagnia – è manna dal cielo, non si può fare nulla ma si può stare con le nostre ragazze”. E gli affari giravano bene arricchendo le tasche dell'organizzazione.