01.03.2020

Prosegue l'allerta gialla per pioggia, chiuse le piste ciclabili lungo i corsi d'acqua

Le previsioni indicano il rischio di temporali o rovesci di particolare consistenza che potrebbero portare a importanti cumulati al suolo. Il Sistema di Protezione civile è già attivato e sta vigilando sull'evolversi della situazione

Continuerà fino a domani, lunedì 2 marzo, l'allerta meteo a codice di criticità Giallo per rischio idrogeologioco -idraulico, in particolare relativo al reticolo minore. Intanto questa sera, 1 marzo, sono state chiuse le piste ciclabili lungo le sponde del fiume Bisenzio visto il persistere delle piogge e l'innalzamento già in corso del livello del fiume. Inoltre, secondo le previsioni del centro regionale, la situazione meteo potrebbe peggiorare ulteriormente nel corso della tarda mattinata e delle ore pomeridiane di domani.

Nella zona del Comune di Prato i valori medi di cumulato di pioggia dovrebbero risultare mediamente fra i 20 e i 30 mm con massimi puntuali (più probabili sui rilievi) fino a 50-70 mm. In ogni caso i tecnici del Cfr della Regione fanno presente che, su tutte le zone della Toscana interessate dalle piogge, questi valori potrebbero venir raggiunti un brevissimo tempo; nei casi di temporali o rovesci di particolare consistenza si potrebbero registrare cumulato di 15-25 mm/1 ora.

Il Sistema di Protezione civile è già attivato e sta vigilando sull'evolversi della situazione.