Prorogata l'allerta meteo per vento forte

Criticità gialla fino alle 10 di martedì 23 ottobre. Le forti raffiche di vento di grecale potrebbero raggiungere anche i 60 km all'ora

E' stata prorogata fino alle 10 di domani, martedì 23 ottobre, l'allerta gialla per forte vento.

Il Centro funzionale della Regione Toscana ha confermato le previsioni delle ultime ore e prolungato il periodo di criticità. Secondo il nuovo bollettino, la perturbazione con venti sostenuti di Grecale (Nord Est) potrebbe portare raffiche fino a 60 km orari. Nel pomeriggio di domani graduale attenuazione dei venti .

Intanto ieri sera 21 ottobre, come annunciato dalle previsioni meteo e dalla protezione civile intorno alle 18 si è alzato un forte vento in tutta la città, ma non si sono verificati danni a persone o cose.















