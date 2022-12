10.12.2022 h 12:56 commenti

Prorogata l'allerta meteo, codice giallo per temporali e conseguenti allagamenti

Previsto un peggioramento delle condizioni meteo. Atteso un deciso calo delle temperature. Occhio alla formazione di ghiaccio sulle strade. La protezione civile raccomanda la massima prudenza

Ancora allerta meteo. La provincia di Prato, come il resto della Toscana, è a rischio idrogeologico-idraulico e a rischio di forti temporali. Il Centro funzionale regionale ha emesso per entrambe le voci il codice di allerta gialla valido fino alle 13 di domenica 11 dicembre.

Previsto un peggioramento delle precipitazioni con possibili fenomeni temporaleschi che sulle zone interne potrebbero portare a cumuli di 10-15 millimetri. Nel corso della notte sarà probabile un temporaneo stop della pioggia che potrebbe riprendere dalle prime ore della mattina e protrarsi fino al pomeriggio con cumuli anche più elevati. Deciso calo delle temperature con possibilità di ghiaccio sulle strade, specie nelle zone appenniniche.

La protezione civile è pronta ad entrare in azione se dovesse rendersi necessario. Il sistema sta monitorando l'evoluzione del meteo e intanto raccomanda ai cittadini di prestare attenzione. Si ricorda di non utilizzare i sottopassi nel caso di semaforo rosso che segnala la presenza di acqua sulla carreggiata. Evitare, inoltre, di soggiornare in locali interrati o seminterrati.



