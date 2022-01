25.01.2022 h 16:46 commenti

Proroga di un mese per la mostra "Hi Woman" a Palazzo Pretorio

L'esposizione presenta le opere di 22 artiste internazionali contemporanee ognuna con un messaggio da rivelare che si confronta con l'annuncio dell'angelo Gabriele alla Madonna

E' stata prorogata al 27 marzo la mostra 'Hi Woman! La notizia del futuro' promossa dal Comune di Prato-Museo di Palazzo Pretorio, a cura di Francesco Bonami. L'esposizione, aperta a palazzo Pretorio lo scorso 11 dicembre e che si sarebbe dovuta concludere il 27 febbraio, presenta le opere di 22 artiste internazionali contemporanee ognuna con un messaggio da rivelare che si confronta con l'annuncio dell'angelo Gabriele alla Madonna, esaltato nei nove dipinti - dalla metà del Trecento alla fine dell'Ottocento - della collezione permanente del museo. Attraverso la pittura, la scultura, il video ed il suono, Huma Bhabha, Irma Blank, Koo Donghee, Marlene Dumas, Isa Genzken, Jessie Homer French, Roni Horn, Jutta Koether, Andrew LaMar Hopkins, Maria Lassnig, Babette Mangolte, Lucy McKenzie, Aleksandra Mir, Susan Philipsz, Paola Pivi, Maja Ruznic, Jenny Saville, Fiona Tan, Genesis Tramaine, Andra Ursuta, Marianne Vitale, Lynette Yiadom-Boakye portano in mostra misteri lontani e realtà vicine ma attuali, ognuna con un lavoro potente e significativo capace di sostenere il confronto con i maestri dell'antichità trovando a volte una sintonia, a volte creando cortocircuiti carichi di stimoli per il pubblico.

Da febbraio al via poi una serie di incontri nell'ambito delle iniziative collaterali. Si inizierà il 5 febbraio con il curatore Francesco Bonami che insieme alla direttrice del Museo Rita Iacopino, approfondiranno i temi della mostra attraverso la lettura delle 22 opere contemporanee e dei nove dipinti antichi che hanno per soggetto l'Annunciazione, esposte al Pretorio. Verrà inoltre presentato il catalogo della mostra edito da Edifir Firenze.