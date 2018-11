03.11.2018 h 08:44 commenti

Proroga di tre anni a Publiacqua, l'accusa di Fratelli d'Italia: "Decisione assurda a spese dei cittadini"

Il consigliere comunale Emanuele Berselli punta il dito contro la scelta di allungare la gestione della società. "Chi diceva di voler riportare il servizio idrico in mano pubblica faceva solo propaganda elettorale. Le tariffe non aumenteranno per sei anni? Molto difficile"

“Dopo aver annunciato con grande enfasi di voler riportato il servizio idrico in mano pubblica, hanno fatto l'esatto contrario prorogando di tre anni, fino al 2024, la concessione a Publiacqua. Evidentemente gli annunci erano solo pura propaganda elettorale”. Così Emanuele Berselli, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, dopo il benestare dell'Autorità idrica alla proposta del sindaco di Firenze Dario Nardella, appoggiata da quasi tutti i sindaci dell'area, di allungare la gestione Publiacqua in cambio del blocco delle tariffe per sei anni. “Quella propaganda elettorale – il commento di Berselli – viene vanificata dalla nuova strategia del sindaco di Firenze e di quello di Prato Biffoni. Proroga assurda con la scusa, difficilmente applicabile, di congelare ulteriori aumenti delle tariffe. Tutto questo senza contare che Publiacqua potrebbe restare ben oltre il 2021. Nel frattempo le notevoli perdite d'acqua dalla condutture continueranno e le tariffe non diminuiranno. Forse i sindaci si accontentano: chi si accontenta forse gode ma i cittadini ne pagano le conseguenze”. Dura presa di posizione anche del Forum toscano dei Movimenti per l'acqua: “Scelta inaccettabile, è grave che l'orizzonte della quasi totalità dei politici/amministratori sia sempre racchiuso nei limiti della convenienza economico-finanziaria”.



Edizioni locali collegate: Prato

