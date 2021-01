30.01.2021 h 09:49 commenti

Proroga del blocco degli sfratti, Mazzetti (Forza Italia): "Valga solo per l'abitazione principale, basta schiaffi ai proprietari"

Emendamento al decreto Milleproroghe e dura critica al Governo: "Si chiedono le tasse sugli affitti non riscossi. La crisi morde tutti, nessuno è in grado di fare beneficenza"

Bloccare gli sfratti solo per gli immobili che costituiscono abitazione principale per il conduttore. E' uno degli emendamenti che Forza Italia ha presentato al decreto Milleproroghe. Tra i firmatari figura l'onorevole pratese Erica Mazzetti. “L'emendamento – spiega – interviene sull'annoso problema creato dal rinnovo del blocco degli sfratti fino al prossimo 30 giugno, che ha fatto andare su tutte le furie, giustamente, moltissimi proprietari di immobili. Abbiamo proposto di limitare la sospensione delle procedure di rilascio degli immobili ai soli provvedimenti che concernono immobili costituenti abitazione principale del conduttore. Una scelta logica da parte nostra per porre fine a quella che riteniamo sia per molti aspetti una mera guerra ideologica, voluta dalla maggioranza di Governo contro i locatori. Una decisione che non ha previsto alcun risarcimento ai proprietari ai quali è stato chiesto persino il pagamento delle tasse su immobili e affitti non percepiti! Un danno enorme per gli interessati, ma in prospettiva un colpo micidiale all’affitto di lunga durata, che nessuno si azzarderà più ad intraprendere. Sono settimane – conclude Mazzetti – che le associazioni di settore, ma anche i singoli cittadini, ci scrivono invitandoci a fermare questa decisione. L’ennesimo rinnovo del blocco degli sfratti è a tutti gli effetti uno schiaffo in faccia ai proprietari di immobili che da tempo cercano di essere ascoltati e compresi nelle loro istanze. Qui nessuno sta bene. Nessuno è in grado di fare opere di bene. La crisi morde tutti senza distinguo”.



