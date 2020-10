20.10.2020 h 18:57 commenti

Proprietari e dipendente positivi al Covid, costretto a tenere chiuso noto bar di Poggio

Il contagio è partito da all'interno della famiglia dei proprietari. Il resto del personale è negativo. Il sindaco Puggelli: "Manteniamo la calma, facciamo fare all'Asl il suo lavoro e non facciamo chiamate al medico per timori infondati"

E' chiuso da ieri, 19 ottobre, il Bar Cavalieri in via Risorgimento a Poggio a Caiano a causa del Covid che ha contagiato 4 componenti della famiglia maggio proprietaria dell'attività e una dipendente. Negativo invece il resto del personale grazie all'attenzione avuta nel rispettare distanziamento e protocolli. A dare notizia del contagio sono stati gli stessi gestori attraverso la propria pagina Facebook. "Ci teniamo a dirvi che stiamo bene, ci siamo messi in contatto con l’asl e con il sindaco Francesco Puggelli appena abbiamo saputo di essere risultati positivi. E il primo ringraziamento va a loro per il supporto e la vicinanza che ci stanno dimostrando. A tutela dei nostri clienti abbiamo deciso di chiudere immediatamente e preventivamente. Adesso il Dipartimento della ASL valuterà le azioni da intraprendere per ripartire in piena sicurezza per noi e per i nostri clienti. Abbiamo deciso di scrivere questo messaggio per ringraziarvi per i tanti messaggi che ci state inviando".

Il contagio non è partito dal bar ma da un contatto avuto in famiglia, a dimostrazione dell'attenzione mostrata nel rispetto delle indicazioni ministeriali nel noto locale di via Risorgimento. "Affronteremo questo momento sperando di tornare presto in salute dietro al nostro bancone e dentro la nostra cucina!".

Anche il primo cittadino ha voluto rassicurare la popolazione con un post sui social: "Vi esorto - scrive Puggelli - a mantenere la calma, lasciamo che l’asl faccia il proprio lavoro ed evitiamo inutili chiamate al medico di base per timori infondati. E' sotto gli occhi di tutti: il virus ha ripreso a circolare con intensità, dobbiamo mettere in preventivo che ci saranno altri contagi anche nel nostro comune. Anche nei luoghi che frequentiamo quotidianamente. Per questo dobbiamo fare sempre di più ciascuno il nostro dovere per contenere la seconda ondata. Ma può accadere di ammalarsi o che si ammali qualcuno di nostra conoscenza. Quanto è successo oggi al bar sarebbe potuto succedere in qualsiasi altro contesto pubblico. Conosco personalmente i proprietari, so che sono persone di grande responsabilità, molto attenti a fare le cose per bene. Anche la chiusura è stata una scelta fatta volontariamente e tempestivamente per tutela verso la loro clientela. Spero vi unirete a me, anzi vi faccio un appello in merito, nel far sentire ai nostri concittadini la nostra vicinanza. Una vicinanza che sarà fondamentale soprattutto quando per loro sarà il momento di riaprire e quindi di ripartire".

(e.b.)