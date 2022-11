19.11.2022 h 16:06 commenti

Pronto soccorso, la Regione assume sessanta medici ma ne servirebbero altri settanta

Non è ancora stabilito quanti di questi saranno mandato a Prato, una delle strutture più in difficoltà in assoluto e rispetto al numero di accessi

(e.b.)

Arriva una piccola boccata d'ossigeno per i pronto soccorso toscani, minati dalle fughe del personale verso impieghi più remunerativi e meno stressanti La Regione assume i 60 medici della graduatoria del concorso bandito durante l’estate e conclusosi nelle scorse settimane. Si trattadi 9 specializzati e di ben 51 specializzandi. Definiamo piccola la boccata d'ossigeno perchè parte dei neo assunti è già a lavoro e si è presentato al concorso per una stabilizzazione o per cambiare sede. Inoltre questa risposta non è sufficiente a colmare la pericolosa scopertura delle piante organiche come ammette l'assessore regionale per il diritto alla salute, Simone Bezzini: "Purtroppo il fabbisogno era superiore: sarebbero serviti oltre 130 professionisti. Noi facciamo il possibile, ma non ci sono abbastanza medici da assumere”.La ripartizione sarà definita nelle prossime settimane. I medici con specializzazione entreranno in servizio entro la prima metà di dicembre ed ugualmente gli specializzandi che accetteranno in prima battuta la collocazione proposta. L’assegnazione cercherà di tenere conto del fabbisogno delle singole aziende e dell’opzione di sede di lavoro indicata dal medico. L’intenzione è quella di non sprecare nessuna risorsa. Le aree di emergenza rischiano di restare scoperte e di andare sotto gli standard di legge.Tra i pronto soccorso che più hanno bisogno di attenzione c'è quello del Santo Stefano, il secondo della Toscana per numero di accessi dopo quello di Careggi, con punte record (si è sfiorato i centomila nel pre Covid). Ed è proprio l'esagerato carico di lavoro sostenuto ogni giorno dai sanitari, aggravato dalla mancanza di posti letto per i ricoveri ai piani superiori, solo in parte attenuata dal servizio di presa in carico precoce (Ama) in sperimentazione da sei mesi, che determina una fuga ancora più rapida che altrove. Ad oggi non è dato sapere quante delle leve neo assunte arriveranno a Prato, ma c'è il rischio che il saldo tra chi arriva e chi sta facendo le valigie siano negativo.