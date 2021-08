30.08.2021 h 18:21 commenti

Pronto soccorso intasato, lunghe attese per poter essere visitati

A un certo punto sono terminate anche le barelle a disposizione e quindi è diventato difficile riuscire a trasportare i pazienti all'interno della struttura anche per i volontari delle associazioni di soccorso

Super lavoro per il pronto soccorso del Santo Stefano, oggi, 30 agosto, dove si è registrato un afflusso molto alto di pazienti, in particolare nel pomeriggio. A un certo punto addirittura sono terminate anche le barelle a disposizione e quindi è diventato difficile riuscire a trasportare i pazienti all'interno della struttura anche per i volontari delle associazioni di soccorso. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, l'alto afflusso di pazienti non sarebbe stato provocato da casi Covid. Probabilmente il primo giorno della settimana del grande rientro, ha contribuito alla situazione che ha provocato attese lunghe.

Asl Toscana Centro, interpellata da Notizie di Prato, non ha fornito una spiegazione di quanto accaduto oggi pomeriggio.

Al di là della situazione odierna, non è certo la prima volta che il pronto soccorso del Santo Stefano va in emergenza. I numeri della struttura sono nettamente i più alti di tutta l'area, con accessi record che solo il periodo della pandemia aveva fatto calare. Questo anche in virtù del fatto che sono ancora troppi gli accessi "evitabili", con codici bianchi o azzurri.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus