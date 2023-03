23.03.2023 h 19:44 commenti

Pronto soccorso, in attesa della riforma regionale altri medici in fuga da Prato

Due sono in uscita nei prossimi giorni, altrettanti entro poche settimane. L'Asl corre ai ripari chiamando due liberi professionisti e sei internisti che trascorreranno il 30% del proprio monte ore settimanale in pronto soccorso

(e.b.)

Nessuno dei sessanta medici di emergenza dell'ultimo concorso regionale ha accettato di venire a lavorare al pronto soccorso di Prato che per giunta, tra pochi giorni, perderà altri due camici bianchi licenziatisi per trovare lavoro più vicino a casa, all'Asl sud est della Toscana. Altrettanti lasceranno nei prossimi due mesi per dedicarsi ad altri settori meno stressanti e più redditizi. L'organico scenderà pericolosamente a poco più di 20 unità, numero ridicolo per coprire la turnazione a cose normali, figuriamoci con il periodo di ferie alle porte. Per tamponare un po', l'Asl ha trovato due liberi professionisti e a breve dovrebbero entrare in servizio i sei internisti che hanno accettato di trascorrere il 30% del proprio monte ore settimanale in pronto soccorso. Sei medici al 30% significa di fatto averne a disposizione poco meno di due interi. Non certo la soluzione ideale, quindi, ma non ci sono alternative. Non nel breve periodo periodo almeno. In questi giorni la situazione è meno critica di quella registrata durante l'inverno come ci conferma la direttrice del pronto soccorso Sara Melani: “Stamani erano in destino in 12 con un tempo di attesa basso. Il tempo di fare il punto sulle dimissioni e via via li sistemiamo. Ho anche due letti liberi in Ama. Riducendo il settore Covid – oggi sono occupati 9 letti su 12 disponibili - abbiamo più posti a disposizione”. Motivo per cui al momento non sono stati attivati i letti di cure intermedie aggiuntivi al vecchio ospedale.La Regione intanto sta lavorando alla riorganizzazione del settore dopo la protesta-ultimatum dei 288 medici di emergenza toscani. Stando alle prime anticipazioni, la situazione del pronto soccorso di Prato cambierà di poco. Si parla di due nuove figure, il bed manager e il flussista, che dovrebbero aiutare l'ospedale a far girare di più ricoveri e dimissioni per evitare che le persone restino bloccate su una barella al pronto soccorso in attesa di un posto letto, ma la direzione ospedaliera pratese ha già del personale dedicato che si occupa di questo giornalmente. Si parla di un servizio radiologico dedicato ma anche qui, il ps di Prato ha già a disposizione una Tac, una Rx e un ecografo. Stesso discorso per l'ambulatorio infermieristico “See and treat”, guarda e tratta, e per i percorsi fast track e day service che il Santo Stefano ha declinato su tutti i fronti multidisciplinari. La riforma regionale, da attuare attraverso una delibera per le cose più immediate e un disegno di legge per quelle a lungo termine, intende intervenire anche sui cosiddetti “utilizzatori abituali”, coloro cioè che si presentano periodicamente in pronto soccorso. Si tratta in genere di problemi di salute mentale o di tipo sociale. Anche qui il pronto soccorso di Prato ha già a disposizione un servizio psichiatrico h24 e il pronto intervento sociale. Si tratta di farli funzionare meglio. Sono previsti anche riconoscimenti economici maggiori rispetto al passato. Ai medici però interessa soprattutto tornare a occuparsi solo e soltanto di emergenze e di conseguenza chiedono l'alleggerimento del carico di lavoro che negli ultimi anni si è accentuato notevolmente, per dinamiche di varia natura, provocando la fuga dei camici bianchi. Senza questa condizione, qualsiasi aumento di stipendio non sarà mai abbastanza per convincerli a restare.