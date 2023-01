19.01.2023 h 16:42 commenti

Pronto soccorso, emergenza senza fine: anche oggi 40 persone in attesa di un posto letto

Il dato emerso durante il sopralluogo effettuato dal consigliere regionale della Lega Giovanni Galli: "Mancano spazi adeguati nei reparti". Dalla prossima settimana disponibili sette letti in più a Villa Fiorita

Anche oggi sono 40 le persone che aspettano da ore il ricovero su una barella al pronto soccorso perché anche oggi i 36 letti di presa in carico precoce (Ama) sono pieni e le dimissioni dai reparti sono pochissime. Lo conferma il consigliere regionale della Lega e membro della commissione Sanità, Giovanni Galli, che oggi, 19 gennaio, ha effettuato un sopralluogo al Santo Stefano per vedere con i propri occhi cosa provoca questo effetto imbuto che si riverberà sul pronto soccorso dimezzandone gli spazi e il personale a disposizione. La soluzione annunciata ieri dal direttore generale dell'Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese, non è immediata e l'offerta è comunque inferiore alla domanda. I sette letti che l'Asl aggiunge ai 19 già presenti in convenzione alla casa di cura Villa Fiorita saranno pronti la prossima settimana mentre per i 24 di cure intermedie da riattivare al secondo piano della palazzina Ovest del vecchio ospedale bisognerà attendere qualche settimana poichè va trovato il personale sanitario e non è affatto scontato.Galli ha incontrato la direttrice dell'ospedale Sara Melani e il direttore del Dipartimento di emergenza urgenza, Simone Magazzini che lavora al pronto soccorso pratese (in foto con Galli): “I problemi ci sono e riguardano, principalmente, due aspetti: il primo, di natura strutturale, concerne il fatto che ben 40 posti sono occupati da pazienti a cui è stata già fatta una diagnosi, ma che sono costretti a sostare in un’area predisposta, per un tempo indefinito, in attesa di essere spostati nei vari reparti; la seconda problematica, comune a pressoché tutti i nosocomi toscani, è la carenza di personale, in questo caso, la presenza di ventuno operatori, contro un organico che ne prevederebbe trentasei. – spiega Galli - I nostri interlocutori, ci hanno precisato che se non fossero costantemente occupati i predetti quaranta posti letto, la gestione del pronto soccorso potrebbe essere decisamente più agevole; in sintesi, mancano spazi adeguati nei reparti esistenti, visto che il punto emergenziale in questione non dovrebbe diventare, giocoforza, un classico reparto esso stesso". Presente anche il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Prato, Daniele Spada: “Inoltre, circa il 30 % degli accessi, è da considerarsi improprio, ovvero se ci fossero delle funzionali strutture di prossimità, un buon numero di cittadini non arriverebbero al pronto soccorso”.Toccato con mano il problema, Galli e Spada bollano come non risolutiva l'implementazione di letti nelle strutture esterne proposta dall'Asl: "I circa trenta posti in più promessi dal Dg Morello non risolvano la problematica, visto che, naturalmente, ogni degente ha una sua patologia e deve essere logicamente instradato verso uno specifico reparto. -insiste Galli - La visita è stata, quindi, molto costruttiva, anche perché riteniamo fondamentale interfacciarci con chi lavora nei pronto soccorso per capire direttamente quali siano i problemi e le possibili le soluzioni; faremo pertanto tesoro di questa mattinata nella struttura sanitaria pratese, interpellando, quindi, con precisi dati alla mano, sulla delicata tematica, l’assessore Bezzini.”