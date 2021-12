Quaranta persone su una barella in attesa di un posto letto di cui una decina da 48 ore. La situazione del pronto soccorso del Santo Stefano che si è creata in questi giorni è esplosiva e riguarda solo in parte i ricoveri Covid. Il boarding, ossia il tempo che intercorre tra la fine degli accertamenti dei medici di emergenza e la presa in carico da parte degli altri reparti dell'ospedale del paziente da ricoverare o su cui è necessario un ulteriore approfondimento, non solo non si è ridotto ma è addirittura peggiorato.Secondo la direttrice dell'ospedale, Sara Melani, contattata da Notizie di Prato, l'inciampo è legato al repentino cambio della disposizione della struttura che è stato necessario attuare nelle ultime 48 ore per allargare l'area Covid. I dieci letti aggiuntivi sono stati sistemati al posto di un setting chirurgico che in parte è stato spostato nell'area dove fino a poche ore prima c'erano i dieci letti della presa in carico dei pazienti provenienti dal pronto soccorso. "E' un problema di spazio. In poche ore la situazione è precipitata e abbiamo dovuto mettere mano agli assetti velocemente. L'estensione dell'area Covid deve essere effettuata su spazi attigui per garantire continuità ai percorsi e quindi la scelta era obbligata. - afferma la dottoressa Melani con grande trasparenza- Da domani riattiviamo la presa in carico con otto posti al terzo piano oltre al day service multidisciplinare nell'ala sud". E siccome i guai non vengono mai da soli, a questa paralisi legata al cambio dei reparti ieri si è aggiunto un problema alla Melagrana, la struttura di Narnali dedicata alle cure intermedie in fase post acuta. Poichè sono emersi dei pazienti positivi al Covid, è stato necessario creare una bolla che ha ridotto la disponibilità di letti per i degenti non contagiati. In particolare su 42 posti totali, tutti occupati, 12 sono per pazienti Covid e 30 per non Covid. Questo passaggio ha comportato la sospensione dell'arrivo di pazienti dal Santo Stefano fino al suo completamento. La "catena di montaggio" è così strettamente interconnessa che basta un contrattempo ad un anello per bloccare tutto.