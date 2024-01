11.01.2024 h 12:31 commenti

Pronto soccorso, accessi 2023 in netta risalita verso i livelli pre Covid

Sono oltre 91mila con una media di 250 al giorno ma il personale è in calo e va mantenuto il percorso separato per i pazienti positivi. Oltre 17 ore l'attesa media per un posto letto

(e.b.)

I dati 2023 confermano il pronto soccorso del Santo Stefano secondo della Toscana dopo Careggi per accessi e confermano anche la costante e inesorabile crescita verso i livelli pre Covid. Nell'anno che si è appena chiuso si sono presentati nell'area emergenza-urgenza dell'ospedale pratese 91.376 persone, 10.768 in più del 2022. Quasi lo stesso salto in avanti registrato tra il 2022 e il 2021 e tra il 2021 e il 2020. Significa che di 10mila in 10mila il numero di accessi sta tornando pericolosamente al pre pandemia quando, nel 2018, superò quota 100mila e nel 2019 raggiunge il record di 102.147 accessi. La media giornaliera passa dai 220 del 2022 a 250 mentre quella mensile è di 7.614, 66 pazienti. Il picco influenzale di dicembre ha dato il suo deciso contributo all'aumento degli accessi.Cinque anni fa era complicato gestire questi numeri, ora è molto difficile e richiede una nuova organizzazione perché nel frattempo il personale è diminuito (pari a una ventina di unità) a causa della irrefrenabile fuga dei medici dal lavoro più stressante e mal pagato che esista in sanità, e in più è necessario mantenere in piedi percorsi separati per i positivi. E' stata quindi adottata una nuova formula, prevista dalla riforma regionale del settore, che prevede turni in aggiuntiva dei medici dello stesso pronto soccorso, degli altri reparti del Santo Stefano e anche di quelli in servizio in altri ospedali dell'Asl Centro.L'altro punto debole riguarda i tempi di attesa di un posto letto per il ricovero. Una criticità nata con il Santo Stefano e legata al suo sottodimensionamento rispetto alle caratteristiche del territorio con una densità altissima e una presenza di stranieri da primato europeo. Nel 2023 il tempo di permanenza media in pronto soccorso in attesa di un posto letto è stato di 17 ore e 7 minuti. Rispetto al 2022, quando la media era attorno a 16 ore, si registra un peggioramento legato soprattutto alla prima parte dell'anno. Dall'estate in poi l'adozione da parte della direzione ospedaliera di una serie di accorgimenti per velocizzare le dimissioni nelle Medicine e dal “polmone” Ama, hanno migliorato la situazione ma l'attenzione è e deve restare alta perché l'equilibrio è precario e perché 17 ore di media su una barella in attesa di salire ai piani alti restano comunque tante.Entriamo nel dettaglio dei dati 2023. Gli adulti sono stati 71.523 mentre i pazienti pediatrici ben 19.853. L'origine dei pazienti riflette la composizione della popolazione pratese. Gli italiani sono infatti, il 76,32% e gli stranieri il 23,38%.Confermato l'uso “improprio” del pronto soccorso. Tante persone potrebbero essere gestite dal territorio o, nel caso di cronicità, dai propri specialisti di riferimento seguendo percorsi dedicati. I pazienti non urgenti sono 8.768 pari al 9,6% che sommati alle urgenze minori, pari al 28,59% ossia 26.127 accessi, sono quasi il 40% del totale. Una bella fetta di lavoro che potrebbe essere gestita diversamente, compreso il fine settimana quando il pronto soccorso diventa l'unica risposta sanitaria per i cittadini.Le urgenze differibili, ossia il cosiddetto codice 3, sono il 52,51% del totale, ossia quasi 48mila accessi. Quelle indifferibili sono il 7,28%, pari a 6.655 ingressi. Le emergenze sono pochissime, appena l'1,87% pari a 1.708 accessi. Numeri che parlano chiaro a chi vuole ascoltare.