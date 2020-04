09.04.2020 h 11:14 commenti

'Pronto prete?', in tempi di coronavirus l'assistenza spirituale si fa al telefono

La diocesi ha istituito un numero verde per dar modo ai fedeli di trovare una parola di conforto in questo momento di emergenza sanitaria che ha costretto a chiudere le chiese. Sei i sacerdoti che hanno aderito al servizio che vuole essere un filo diretto tra la Chiesa e i parrocchiani

Parole di conforto e assistenza spirituale: si può anche a distanza grazie al numero verde 800401052 attivato dalla Diocesi per mettere in contatto i sacerdoti con i fedeli. Il servizio, appena istituito, si chiama “Pronto prete?” e punta a colmare il vuoto provocato dall'emergenza coronavirus e che si fa sentire ancor di più nel momento della festa di Pasqua. Non tutti hanno un riferimento diretto con il proprio parroco o con un amico sacerdote, ma ciò non significa che non abbiamo bisogno di parlare, essere ascoltati e ricevere assistenza spirituale. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 18 e dalle 21 alle 23. I sacerdoti che hanno accettato di occuparsi dell'assistenza spirituale telefonica sono sei. “Abbiamo scelto di attivare questo servizio come risposta al bisogno di comunicare – il commento di monsignor Nedo Mannucci, vicario generale della Diocesi – i nostri preti si sono messi volentieri a disposizione di tutti, senza preclusioni, anche per aiutare le persone a superare la solitudine, affinché nessuno si possa sentire abbandonato”.

Il numero verde si aggiunge all'altro – 800800456 – che fornisce informazioni di pubblica utilità come, ad esempio, orari di apertura dei negozi e delle farmacie e orari del trasporto pubblico.



